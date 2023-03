Kina: Žao Kangmin, čovek koji je „otkrio“ kinesku vojsku od terakote

To bi moglo da bude važno otkriće, rekao je Žaov šef, i zato treba da odeš tamo što pre i baciš pogled.

On je znao da su u prošlosti figure iskopavane iz zemlje u oblasti oko grada Sijana, doma voćnjaka sa stablima persimona i nara, i nedaleko od grobnice prvog kineskog cara Đin Ši Huang.

Deceniju ranije, on je lično pronašao tri klečeća strelca sa samostrelom.

Ali nikada nije bio siguran da oni korene vuku iz vremena vladavine cara - koji je ujedinio kinesku naciju prvi put pod kratkotrajnom dinastijom Ćin (221. do 206. godine pre nove ere).

On je rekao da je odmah shvatio da su to verovatno ostaci statua iz doba dinastije Ćin.

Zemljoradnicima - koji su došli do ovih otkrića više nedelja ranije i već su bili prodali neke bronzane vrhove strela na otpadu - rečeno je da odmah prestanu sa radovima.

On je „odlučio da ih drži u tajnosti", rekonstruiše artefakte „i potom sačeka pravu priliku da ih prijavi".

Ignorišući njegove molbe, novinar je objavio otkriće, a vest o tome stigla je do samog vrha rukovodstva Komunističke partije.

Kako su se radovi nastavljali, izuzetne razmere onoga što je naručio Prvi car - nemilosrdan čovek koji je porazio šest zaraćenih zemalja da bi ujedinio Kinu pod carskim sistemom koji je potrajao sve do 1912. godine - postale su očigledne.

Veruje se da je on naredio izradu ovog podzemnog projekta - koji ukupno prekriva oko 56 kvadratnih kilometara - ubrzo pošto je dospeo na tron sa 13 godina.

U njoj bi moglo da se krije hiljade dragocenih artefakata, ali je rizik od otvaranja grobnice i nepopravljivog oštećenja onoga što se u njoj nalazi sprečilo kineske vlasti da to do sada učine.

Ali je profesorka dodala: „Nisam sigurna kako su se u to vreme prema tome odnosili on ili kineske vlasti. Oni verovatno nisu očekivali pohvale i uspeh koje je kasnije mesto doživelo."

Ali vlada osećaj da Žaova lična uloga u otkriću nikada do kraja nije priznata.

On ni u kom slučaju nije slavan u Kini.

On je godinama sedeo u Muzeju ratnika i konja od terakote, u tišini i bez osmeha na licu potpisujući knjige.

On je bio taj, a ne Žao, koji je putovao u inostranstvo da ispriča svoju priču.

Pre nekoliko godina on je priznao da nije otišao da vidi restauriranu vojsku sve do 1995, kad je upravnik prodavnice suvenira u muzeju zatražio da potpisuje knjige.

„Rekao je da će me plaćati 300 jena mesečno. Pomislio sam da to nije loše, pa sam došao", rekao je on za Čajna dejli.