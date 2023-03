Velika Britanija: Milijarderov sin priznao BBC-ju umešanost u smrt studentkinje pre 15 godina

On je za BBC ispričao da je Vik Magnusen umrla usled „seksualne nezgode koja je pošla po zlu".

Međutim, Abdulak, koji je studirao sa Vik Magnusen, rekao je da nije spreman da se vrati u Veliku Britaniju da razgovara sa policijom, „jer je sada za to prekasno".

I zato je, kad sam 2011. godine počela da radim kao novinarka za BBC, to bila jedna od prvih priča kojih sam se prihvatila.

Stotine novinara su mu se obraćali tokom godina, a on ih je sve ignorisao.

„Kao mlad sam uradio nešto što je bila velika greška", napisao je on.

One su bile suviše umorne da bi išle, ali kažu da je Martina želela da nastavi da se provodi.

Za to vreme, Faruk je pobegao iz Velike Britanije letom za Kairo.

Potom se ukrcao u očev privatni avion do Jemena.

Farukov advokat insistirao je da je on nevin i da nije počinio ubistvo.

Odrastao u SAD i Egiptu, on je sin Šahera Abdulaka, jednog od najbogatijih i najmoćnijih ljudi u Jemenu.

Ali morala sam da napustim zemlju kad su me vlasti upozorile da odustanem od te priče.

Ali sam znala i da to neće biti lako.

Kad je prijatelj došao do njegovog telefonskog broja, poslala sam mu poruke preko nekoliko aplikacija, ali nisam dobila nikakav odgovor.

A onda je prijatelj primetio da on koristi Snepčet.

Poslala sam mu poruku, a on mi je odgovorio u roku od nekoliko sekundi.

Dala sam mu ime bogate jemenske četvrti u kojoj sam odrasla, predosetivši da i on verovatno tamo živi.

Ali on se ne usuđuje da poseti nikoga od njih u strahu od hapšenja.

Sada kada je Faruk delovao spremno da sa mnom podeli više toga, jasno sam mu stavila do znanja da radim za BBC i da želim da pišem o njegovoj priči.

Neverovatno, ali to ga nije ućutkalo.

On je odgovorio:

To je ovu istragu učinilo jednom od najtežih na kojima sam do sada radila.

Martinine prijateljice Nina Branceg i Sesili Dal bile su sa njom u noćnom klubu Medoks one noći kad je umrla.

Ali te večeri on je delovao drugačije, kaže ona - uznemirio se kad je jedna od njih fotografisala njega i Martinu, iako je Martina delovala potpuno nesvesna bilo čega neobičnog.

Kad Martina nije došla kući narednog dana, njene prijateljice su prijavile njen nestanak, ali kažu da policija to nije shvatila ozbiljno sve dok neko nije primetio da je Faruk obrisao nalog na Fejsbuku.

U tom trenutku on je već pobegao iz Velike Britanije.

On mi je rekao da mu je Faruk banuo u ranim satima 14. marta tražeći od njega gotovinu, rekavši da hitno mora da pođe kući u Kairo, ali da mu je kreditna kartica neispravna.

„Bilo je to kao da je na nečemu", kaže mi Samir.

On kaže da je Faruk kupio kartu za prvi sledeći let za Kairo, a mi znamo da ga je odatle njegov otac prebacio u Jemen - gde Faruk nije živeo nikada pre, ali odakle će biti nemoguće izručiti ga.

„Njegov sin je želeo da se vrati u Englesku, da dođe na sud i da se brani", rekao mi je on.

„Kao roditelju, to mi je bio najteži trenutak u životu. Veoma blizak osećaju kao da su vas raskomadali na paramparčad, praktično fizički osećaj."

Ostala sam u redovnom kontaktu sa njim u proteklih 12 godina i uvek bih mu obećala da ću pokušati da dođem do odgovora na pitanje šta se desilo sa njegovom ćerkom.

„Ne verujem da će pravda biti zadovoljena", rekao mi je on.

„Mislim da će želeti da od mene naprave primer kao sina Arapina, kao sina nekog bogatog… suviše je kasno za to", rekao je on.

Odletela sam za Jemen da bih pokušala da se vidim s njim uživo, ali kad sam stigla, rekao mi je da će se sresti sa mnom samo u svojoj kući - bio je to rizik na koji nisam bila spremna.

„Kao čovek, kao ljudsko biće, kao neko ko je moralan, mislim da neko treba to da uradi", rekao je on u telefonskom razgovoru.

A on mi je na to odgovorio: „Bio je to samo nesrećni slučaj. Ništa zlokobno."