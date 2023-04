LGBT prava: Italija ostavlja decu istopolnih roditelja u pravnom vakuumu

Za Mariju Silviju i Frančesku - i njihovo četvoro dece, Margeritu, blizance Đorđa i Rafaelea, i Antonija - to što su konačno prepoznati kao domaćinstvo posle četiri godine pravnih začkoljica i diskriminacije bilo je „istinski fantastično".

Međutim, čvrst otpor katoličkih i konzervativnih grupa doveo je do toga da se zakon zaustavi pre obezbeđivanja prava na usvajanje istopolnim parovima.

Protivnici su tvrdili da bi to ohrabrilo surogat trudnoće, koje su i dalje protivzakonite u Italiji.

To je napravilo zakonski vakuum oko nekoliko aspekata porodičnog života pripadnika LGBT zajednice, među kojima je i usvajanje dece.

Do rešenja se stizalo zaobilaženjem birokratskih prepreka i to od slučaja do slučaja, pošto su završavali na sudovima.