Prednastavak „Čudnijih stvari“kao pozorišna predstava: Očekujete mrak i zabavu, obećavaju autori

„Kad smo uradili prvu sezonu, bili smo samo šokirani što nam je neko dozvolio da snimamo seriju, tako da je videti u šta se ona pretvorila, i kako njen svet sada počinje da se širi, prilično sjajan osećaj. Ali ovo je nešto što nikad nismo očekivali", kaže on.

„Doldri je veliki obožavalac serije i želeo je da uradi predstavu, ali je bio toliko zauzet Krunom da sam mislio da se to nikada neće desiti. Konačno se otvorio prozor i on se vratio i ponovo izrazio interesovanje, a mi smo se sastali s njim i počeli da razgovaramo o tome kako bi ta predstava mogla da izgleda."

On dodaje da je Doldri imao vrlo jasne ideje o tome šta želi da uradi.

„Mislim da sam kad sam čuo za pozorišnu predstavu odmah pomislio da će to biti mjuzikl verzija prve sezone ili tome slično. Njega uopšte nije zanimalo tako nešto. On je želeo da ispriča novu i originalnu priču", kaže on.