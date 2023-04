Psihologija: „Sujeverno učenje“ - da li „rituali sreće“ mogu da donesu uspeh

Od nameštanja predmeta u određeni položaj do preteranog oslanjanja na određenu imovinu ili navike, specifični rituali umeju da budu raznovrsni

Gejts je takođe vrlo konkretan prilikom izbora beležnice: to mora da bude sveska na linije za žutim stranicama.

Iako je to uglavnom ispravno, mi ponekad brkamo slučajnost sa kauzalnošću, što nas navodi da pripišemo uspeh nečemu toliko arbitrarnom kao što je boja naše beležnice ili broj zrna u našoj kafi, umesto našem vlastitom talentu ili predanom radu.

To ne znači da su takve navike potpuno beskorisne.

Eksperiment sa golubovima

Uskoro pas nauči da vezuje nagradu za to ponašanje i sešće po komandi.

Ako se životinja, na primer, kreće na određeni način kad joj se ponudi hrana, da li će pretpostaviti da je hrana nagrada za to kretanje?

Da bi to saznao, Skiner je uzeo grupu gladnih golubova i zakačio za njihov kavez mašinu koja će ih hraniti u redovnim intervalima.

„Jedna ptica je bila uslovljena da se obrće po kavezu u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, praveći dva ili tri okreta između dve ture obroka", napisao je on.

Ali zbog prostog zakona verovatnoće, hrana bi ponovo stizala baš u vreme kad je ptica ponavljala ritual, što je samo učvršćivalo iluziju da njeno ponašanje ima nekakvog uticaja na to.

Čini se da mozak neprestano traži veze između našeg ponašanja, našeg okruženja i nagrada koje tražimo i prilično često dolazi do pogrešnih zaključaka.

Ako sujeverje nastaje kao nusproizvod naše sposobnosti da uočavamo veze, onda biste očekivali da sujeverniji ljudi bolje rešavaju ovaj zadatak, a upravo je to Daprati i otkrila.

U svakodnevnom životu, ovo asocijativno učenje može da dovede do toga da se vežemo za „srećnu" olovku koja se čini da dovodi do posebno dobrih ocena na ispitima ili određeno odelo za koje smo sigurni da garantuje dobar razgovor za posao.

Problem „prekomerne imitacije"

Mi često čak ni ne preispitujemo razlog zašto to radimo - samo pretpostavimo da to mora da ima neki smisao.

Ne prestajte da verujete

I bilo da ste to naučili sami ili prekopirali od nekog drugog, sam čin izvođenja nekog rituala može vam pomoći da budete usredsređeniji i odlučniji.

Daprati sugeriše da bi to čak mogao da bude razlog zašto uporno nastavljamo to da radimo; iako je prvobitna veza sa uspehom možda bila iluzorna, pozitivni mentalni sklop koji ona proizvodi zaista poboljšava naš učinak naredni put, tako da mi to iznova i iznova nastavljamo da radimo.