Religija i Velika Britanija: „Satanizam je postao moj život"

Sa nekim prijateljima sam svirao gitaru u bendu - bio je to lagan način da privučem pažnju. Nosio sam majice sa bendovima, a ponekada čak i „gajlajner" (ajlajner za muškarce).

Bilo je mnogo krvi, ali to me nije odvratilo. Želeo sam permanentni ožiljak na svom telu.

To u vama proizvodi sebičnost i to sve čini toliko mračnim - i za vas i za sve one koji vas okružuju.