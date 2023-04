Hrana i nauka: Male tajne naših obroka iz mikrotalasne rerne

Da bismo razumeli zašto je to tako, ne bi bilo loše da se uhvatimo u koštac sa kraljicom svih hemijskih reakcija , Majardovom reakcijom.

Ona nas privlači jer nam je to urođeno , jer se radi o nusproizvodima kuvanja, a i jedina smo vrsta koja je u stanju da je proizvede. (Mada, uz mali podsticaj, ni šimpanze nisu tako daleko , zabeležili su naučnici 2015. godine).

„Ukoliko imate sirov krompir u rerni, on u sebi ima oko 80 odsto vlage", kaže Elmor.

Onog trenutka kada dođe do tačke ključanja, voda počinje da isparava, dok površina počinje da se suši.

Umesto grejanja okolnog vazduha, one bombarduju hranu sićušnim, moćnim radio talasima koji zagrevaju unutrašnje molekule dok prolaze kroz hranu.

To znači da gotova jela uvek imaju donekle bljutav ukus.

Još 2015. godine, združena istraga dnevnih novina Telegraf i organizacije Akcija za šećer ( Action on Sugar ) otkrila je da neki britanski supermarketi u ponudi imaju obroke koji sadrže dvostruko više šećera nego jedna konzerva koka-kole, ili oko 13 čašćica šećera (što je četiri kašičice više nego što je preporučena dnevna količina za odraslog muškarca).

Ali sve to ne mora da se radi na taj način. Kako se potražnja hrane sa svežim, domaćim ukusima povećava , proizvođači počinju da preduzimaju neke prefinjenije poteze.

„U stvarnosti, ne može se sve pripremati u mikrotalasnim rernama", kaže Ben Hodžis, glavni kuvar u Eat First, kompaniji specijalizovanoj za gurmanska gotova jela.

On je radio u nekim od najboljih restorana na svetu, među njima je i ogranak Mišelinovom zvezdicom ovenčanog restorana Roka u Londonu.

U isto vreme, proteini u mišiću počinju da gube prirodna svojstva i da se koagulišu i zato on postaje neproziran.

Što je više ovih sastojaka u hrani, to je i proces kuvanja kraći, zbog čega su kotleti riba bogatih mastima idealni.

Plus, voda u mikrotalasnoj rerni ključa tek na 105 stepeni, tako da sve što pripremate sadrži više vlage.

„Losos je već prekriven sosom, a rerna samo stvara predivnu glazuru, ukoliko ste koristili robatu u restoranu", kaže on.

Što nas dovodi do sledećeg problema.

Najveći krivac za to je omraženi ,,ukus pregrejane hrane", užegli ukus koji nastaje u mesu koje je prvo pripremljeno, a zatim stavljeno u frižider.

Drugi proizvođači se trude da njihova hrana bude pojedena pre nego što se to dogodi.

„U radnjama postoji hrana koja na policama može da stoji i do dva meseca i ja mislim da je to pomalo jezivo.

To sprečava stvaranje hrskave površine i čak aktivno hrani dodaje vlagu i tako onemogućava stvaranje korice na hlebu i omogućuje pici da postane gnjecava.

Popularna narodna mudrost kaže da se metal zagreje do te mere u mikrotalasnoj rerni da će to da vam zapali kuću i da će to biti praćeno masivnom, apokaliptičnom eksplozijom.