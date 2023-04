Velika Britanija: „Zašto telo moje komšinice nije pronađeno dve godine?“

„Bilo je to kao da sam živela u horor filmu."

„Mogla sam to da osetim. Bilo je strašno."

„Nismo mogli ni da spavamo u stanu. Niste mogli čak ni da jedete, jer je to bio veoma, veoma ružan miris", kaže Donatus Okeke, koji živi u trosobnom stanu sa suprugom Evelin Okeke i njihovo troje dece.

To se desilo uprkos tome što je ona uvek plaćala stanarinu na vreme otkako se uselila u stan 2014. godine.

Oni su to uradili preko vladinog programa po imenu Aranžman alternativnog plaćanja, namenjenog stanarima koji imaju problema sa plaćanjem računa.

Sve do ove tačke, ni u jednom trenutku tokom godine otkako je Šila umrla, njena neplaćena stanarina, njeni neplaćeni računi za gas i neodgovaranje na pisma i mejlove nisu dovoljno zabrinuli nikoga iz Pibodija da lično poseti stan i sazna šta se desilo sa njom.

Šef vođenja njene politike Čarli Tru kaže da one tako rizikuju da zaborave svoju prvobitnu misiju „stavljanja stanara na prvo mesto, a profit na drugo".

Ona kaže: „Kad odete u Lords kort danas, on deluje veoma hladno, veoma mračno, veoma nepristupačno."

To bi delom moglo biti zbog velikih „placeva" koje je Pibodi pokrivao u ono vreme.

Ali dok uobičajeni „plac" ima oko 250-500 zgrada, Pibodijev prosečan „plac" u to vreme imao je 800-1.000 zgrada, što je značilo da upravnik kvarta može da se bavi sa mnogo manje toga u okviru svog „placa".

On kaže da su ih vladina smanjenja budžeta posle 2010. godine prisilila da pronalaze alternativne načine finansiranja, često preko gradnje i prodaje privatnih domova kako bi finansirali troškove izgradnje socijalnih stanova.

„To za posledicu po stanara ima gore iskustvo, zato što su ta stambena udruženja usredsređena sve više i više na finansijski učinak svoje organizacije umesto na stanarsko iskustvo", kaže on.

On dodaje da je vlada obezbedila više od 162.000 domova za socijalno stanovanje od 2010. godine.

„Umesto toga, pisali smo i zvali ne shvativši da to nije dovoljno", kaže portparol.

„Oni ne znaju za besane noći koje smo proveli posle ovoga i kako je sve to uticalo na nas", kaže Odri.

„I dalje me pogađa što kad god napuštam kuću vidim Šilin stan i to me neprestano podseća na ono što se tamo desilo."