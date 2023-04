Italija i klimatske promene: Ko su aktivisti pokreta Poslednja generacija koji napadaju umetnička dela

Pre 14 minuta

„Akcije ovog pokreta dovode do razdora civilnog društva i ovih aktivista sa kojima delim mišljenje da se protiv klimatskih promena treba boriti, ali ne na ovakav način", kaže gradonačelnik Firence Dario Nardela za BBC na srpskom.

„Ovo je jedini put da im poručimo da više ne želimo da koriste novac građana za investiranje u fosilna goriva", kaže za BBC na srpskom Đordano Kavini, koji bi, ako bude osuđen, mogao da se suoči sa kaznom zatvora od dve do šest godina.

U Engleskoj, Francuskoj i Holandiji aktivisti drugih ekoloških organizacija prskali su bojom fasade javnih instiuticija, polivali tečnostima poznata umetnička dela u galerijama, ili su lepili šake na njih, što je izazvalo ogorčenje mnogih koji smatraju da to nije način da se skrene pažnja na klimatske promene.

Šta se desilo u Firenci?

„Oni ne napadaju umetnost i kulturu, za šta ih mnogi optužuju, već ih koriste kako bi stavili do znanja da su klimatske promene veliki problem", kaže Santorini za BBC na srpskom.

Zaprećena kazna za uništavanje kulturnog dobra od javnog značaja je od dve do šest godina.

„Aktivista sam još od studentskih dana i oduvek su me zanimale ekološke teme, jednakost, socijalna pravda", priča Kavini za BBC na srpskom dok na slobodi iščekuje suđenje.

On je bio učesnik i u još dve druge akcije u Firenci, kada je polio farbom zgradu u kojoj su kancelarije Ministarstva za ekonomiju, kao i renesansnu palatu iz 14. veka, Palaco Pegazo ( Palazzo Pegaso ).

Učestvovao je i u mnogim drugim akcijama, kao što je blokiranje puteva u Milanu, Rimu i Firenci, a namerava da to i dalje čini, kaže, sve dok italijanska vlada ne da odgovor građanima kada će prestati da investira u fosilna goriva.

„Ispod magistralnog puta 429 u regiji Toskani zatrpan je opasan otpad i taj problem niko ne rešava", kaže on.

Suša koja se vidi iz svemira

Italijanske vlasti spremaju dekret o dodeli 7,8 milijardi evra za saniranje posledica, a prioritet u narednim mesecima je obezbeđivanje dovoljne količine vode za domaćinstva i kompanije, pre svega one iz poljoprivrednog sektora.

„Cenimo umetnost, ne uništavamo je"

„Upravo me je svest o neprocenjivoj umetničkoj vrednosti u ovom muzeju naterala da podignem glas protiv totalne političke inercije kada je reč o klimatskoj katastrofi koja nas čeka", vikala je Laura tokom performansa.

„Oni žele samo da privuku pažnju i njihove akcije ne podržava 99,9 odsto građana. Oni to ne žele ni da čuju, ni da vide".

Džinovski srednji prst obojen u žuto

„Stop subvencijama za fosilna goriva"

Italija šesta na svetu u investiranju u fosilna goriva

To je i najveći profit do sada ostvaren i više nego dvostruko veći u odnosu na 2021. godinu, i to zahvaljujući visokoj ceni gasa.