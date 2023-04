Evrovizija 2023: Sve pesme rangirane - kakvi su izgledi Srbije i Hrvatske

Mark Sevidž

novinar iz oblasti muzike i zabave

Pre 19 minuta

Potpis ispod fotografije, Mej Miler (Velika Britanija), Lorin (Švedska) i Iru Kečanovi (Gruzija) neke su od ovogodišnjih učesnica Pesme Evrovizije

Počelo je odbrojavanje.

Preostalo je oko mesec dana do početka evrovizijske nedelje sa ceremonijalnim otvaranjem na „tirkiznim tepihu" u Liverpulu.

Stiglo je svih 37 pesama, sa tekstovima koji se bave svim i svačim, od demonske posednutosti do ruske invazije na Ukrajinu.

Kao i uvek, kvalitet je konzistentan kao činija želea, ali ima nekoliko dragulja među neizbežnom navalom sladunjavih pauer-balada.

Ono što sledi je krajnje subjektivan pokušaj da se sve pesme ocene i slože po vrednosti.

Nesumnjivo se nećete složiti i neizbežno sam oštetio nečijeg favorita.

Ali u tome i jeste čar Evrovizije: Svi imaju stav, a moje mišljenje nije važnije od bilo čijeg drugog. (Takođe, imam užasan istorijat predviđanja pobednika, tako da i to uzmite u obzir.)

Imajući sve to na umu, zabavimo se malo.

Možete uz čitanje i da slušate - plejliste su poslagana abecedno na raznim mestima od Spotifaja, preko Epl mjuzik do Jutjtjuba.

Evrovizija će biti održana od 9. do 13. maja u engleskom Liverpulu.

Srbija otvara ovogodišnju Evroviziju - žrebom je odlučeno da nastupa prva u prvom polufinalu, dok će Hrvatska takoše nastupiti prve polufinalne večeri 9. maja.

Slovenija će se takmičiti druge ppolufinalne večeri 11. maja.

Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Bugarska ranije su odustali od takmičenja iz finansijskih razloga.

Bosna i Hercegovina ne učestvuje na Evroviziji od 2016. godine.

Rusiji nije dozvoljeno da se takmiči zbog invazije na Ukrajinu, a ni Belorusiji kao glavnom ruskom savezniku.

Domaćin takmičenja je Liverpul, odnosno Velika Britanija, jer zbog rata Ukrajina nije mogla da organizuje Evroviziju, iako je pobedila na takmičenju u Torinu prošle godine.

Prema propozicijama, Velika Britanija, Francuska, Španija, Nemačka i Italija automatski se kvalifikuju u finale.

Ukrajina takođe ide direktno u finale kao pobednik 2022.

U finalu, koje će biti održano 13. maja, biće mesta za 26 zemalja.

Albanija: Albina i familija Keljmendi - „Duje"

U slučaju neobičnog tipografskog sinhroniciteta, Albina je predstavnica Albanije za 2023.

Bivše drugo mesto u Glasu, ona izvodi „Duje", dramatičnu baladu o razdvojenim porodicama i uticaju koje to ima na decu.

Izvedba se obično završava tako što Albina pada na kolena u suzama.

Albinine ostrašćene strofe stižu do upečatljivog refrena, sa sve pozadinskim vokalima iz njene porodice, ali sveukupno gledano, sve je to prilično tvrd orah.

Prognoza: Donja polovina tabele

Jermenija: Brunet - „Future Lover"

„Samo želim da stvaram umetnička dela, čitam knjige i pronađem nekoga kome ću se dopasti dovoljno da mi ljubi lice."

Brunet je umetničko ime dvadesetjednogodišnje Elen Jeremijan, koja ima ogroman broj sledbenika u Jermeniji.

Ona je napisala ovu čežnjivu baladu, o ljubavniku kog još nije srela, specijalno za Evroviziju.

Ukrstivši lep, veseli refren sa rep stihovima ispunjenim anksioznošću, pesma je neobično uzbudljiva.

Prognoza: U prvih 10

Australija: Vojadžer - „Promise"

Autor fotografije, Mike Dann

Ovo bi mogla da bude poslednja godina za Australiju na Evroviziji - budući da sporazum o nastupanju ove zemlje ističe posle maja.

Za poslednji nastup, odlučili su se za pop metal kvintet Vojadžer, koji je aktivno lobirao da predstavlja svoju zemlju još od 2015. godine.

Njihova pesma nepogrešivo vuče na Duran Duran, sa refrenom koji ima himnično „oa-oa" zapevanje i drhtavi gitarski solo koji zvuči kao tema za seriju Beverli Hils 90210 - što je blagoslov ili prokletstvo, zavisno od vaših osećanja prema Džejsonu Pristliju.

Trebalo bi da dobro prođe u areni, budući da se Vojadžer oslanja na to da će njihovo dvodecenijsko iskustvo živih nastupa uspeti da razgali masu.

Prognoza: Sredina tabele

Austrija: Teja i Salena - „Who The Hell Is Edgar?"

Najbolja pesma koju ćete ikada čuti o tome kako izgleda kad vas zaposedne duh horor pisca iz 19. veka Edgara Alana Poa.

Koliko god naizgled glupavo zvučala, pesma je upečatljiv komentar o tome koliko je teško ženskim pesmopiscima da budu shvaćene ozbiljno.

Tvrdeći da ih je zaposeo demon, Teja i Salena sugerišu da će im to doneti više hvalospeva nego da su samosvojne.

Srednji deo pesme je, međutim, napad na Spotifajeve tantijeme od 0,003 dolara po pesmi.

„Daj mi dve godine i imaćeš besplatnu večeru."

Izuzetno inventivni Trojanski konj od pop pesme.

Šta tu ima da se ne voli?

Prognoza: Istinski favorit. U prvih pet.

Azerbejdžan: TuralTuranIks - „Tell Me More"

TuralTuranIks su braća blizanci Tural i Turan Bagmanov, koji se bave muzikom otkako su otkrili klavir u školi i krenuli da beže sa časova da bi vežbali pisanje pesama.

Njihova pesma poprima oblik glasovne pošte, ostavljene na telefonu starog ljubavnika, prisećajući se vremena koje su proveli zajedno i nadajući se da će ponovo biti zajedno.

„Samo me pozovi kad dobiješ ovu poruku", pevaju braća preko delikatne progresije akorda koja podseća na „Kiss Me" od Sixpence None The Richer.

Sve je to veoma ljupko dok ne odluče da se bave svojim osećanjima kroz medij nespretnog belačkog repovanja.

Ed Širan je veliki krivac za to.

Prognoza: Ispašće u prvom polufinalu

Belgija: Gustav - „Because Of You"

Vežite pojaseve, vraćamo se u devedesete.

Gustavov veseli klupski hit „Because Of You" prepun je glomaznih klavirskih akorda i lelujavih deonica na sintisajzeru koje podsećaju na haus klasike kao što su „Too Blind To See It" Kim Sims i „Gypsy Woman (La Da Dee)" Kristal Voters.

Četrdesetdvogodišnjak je posvetio pesmu prijateljima i saveznicima koji čine njegovu „odabranu porodicu, što se često dešava u kvir svetu".

I iako je Evrovizija prepuna pesama o prevazilaženju podsmeha i stereotipa, Gustav peva kao da to stvarno misli.

Njegov izgled, u međuvremenu, zadovoljiće svakoga ko je ljubitelj volana i predimenzioniranih šešira.

Prognoza: Donja polovina tabele

Hrvatska: Let 3 - „Mama ŠČ!"

Šok-rok bend Let 3 izuzetno je popularan širom Balkana, poznat po provokativnim, avangardnim nastupima.

Za Evroviziju, priložili su neprikriveni napad na Vladimira Putina, što svakako testira zabranu političkih tekstova na Evroviziji do njenih samih granica.

„Mama" iz naslova odnosi se na Majku Rusiju, a brkati frontmen Damir Martinović uporno peva „Mama ljubila morona", što je očigledna kritika ruske političke klase zbog njene stalne podrške Putinovom režimu.

Muzički, međutim, radi se o travestiji.

Prvi minut je praktično „Macarena" bez ikakvog šarma ili produhovljenosti.

Posle toga sledi zbunjujuća parodijska operetska deonica, a kakofonična završnica zvuči kao 10 pesama puštenih odjednom dok nekom čupaju dlake s grudi jednu po jednu.

Prognoza: Let 3 će se kvalifikovati za finale, ali jedva.

Kipar: Endrju Lambru - „Break A Broken Heart"

Dvadesetčetvorogodišnji Endrju Lambru prethodno je bio predstavnik Australije na takmičenju 2022. godine, kada je završio na sedmom mestu.

Ali njegovo evrovizijsko putovanje nije se završilo na tome.

Lambruov nastup ostavio je toliki utisak na kiparskog emitera CyBC da su mu ponudili priliku da u maju putuje u Liverpul.

On u Veliku Britaniju stiže sa „Break A Broken Heart", izuzetno „vanilastom" baladom o „dizanju iz pepela" posle raskida.

Prepuna nepotrebnih kitnjastih producentskih ukrasa, spasava je samo Lambruov moćan višeoktavski vokal.

Prognoza: Smeši mu se eliminacija u drugom polufinalu.

Češka: Vesna - „My Sister's Crown"

Autor fotografije, Milan Vopalensky

Češka ima loš učinak u istoriji Evrovizije, sa kvalifikacijom za finale svega četiri puta otkako su se pridružili 2007. godine.

„My Sister's Crown" bi trebalo to da promeni.

Pesmu izvodi ženski češko-bugarsko-ruski sastav Vesna, a ona govori o polnoj ravnopravnosti i ženskom osnaživanju, dok glavna pevačica Patricija Fuksova govori: „Nismo vaše lutke."

Neposredna i žestoka, sa naglašenim balkanskim tonovima, tokom kratkog trajanja uspeva da spoji najmanje tri (verovatno i više) nemoguće zaraznih melodijskih fraza.

Njen uspeh na kraju će zavisiti od scenskog nastupa: tokom procesa selekcije u Čehoslovačkoj, bend je sve sveo na prilično proste elemente, ali, uz pristojan budžet, možete da zamislite njihov plesni nastup sa marionetama kao jedan od glavnih događaja večeri.

Prognoza: Čeka ih mesto u prvih 10.

Danska: Rajli - „Breaking My Heart"

„Breaking My Heart" ima buran istorijat.

Rajli, dvadesetpetogodišnji danski pevač koji je potpisao ugovor sa američkom izdavačkom kućom Atlantik, prvo je napisao ovu pesmu pre par godina usred toksične veze.

Ali ona je tavorila na hard drajvu sve dok mu njegov menadžer nije predložio da se prijavi na Evroviziju i tad je očistio prašinu sa nje, doterao je i poslao na izbor za danskog predstavnika.

Međutim, pred samo održavanje takmičenja, otkrilo se da je već izvodio pesmu ranije (konkretno na koncertu u Južnoj Koreji prošle godine) - što je protivno pravilima.

Na kraju, napravljen je izuzetak, a Rajli je pobedio na nacionalnom takmičenju.

Možete da vidite zašto su bili toliko željni da ga zadrže.

„Breaking My Heart" je robusna, moderna pop pesma - onakva kakvu biste mogli da zamislite da je izvode Džonas braders.

Ali mane su joj preterano ponavljanje refrena i, ključno, nesigurni vokal dvadesetpetogodišnjaka uživo.

Prognoza: Imaće problema da se kvalifikuje u finale.

Estonija: ALIKA - „Bridges"

Postoji trenutak u ovoj pesmi kada Alika Milova uzdahne i imate osećaj da je to najpotišteniji trenutak na čitavoj Evroviziji 2023. godine.

Meni se to jako dopada.

Zašto svaka pesma mora da bude hrabri izraz samoostvarenja?

Ona zvuči iscrpljeno i, iskreno, to je vrsta sadržaja sa kojim mogu da se poistovetim.

Predvidljivo, međutim, pesma naraste do eksplozivnog finalnog refrena o „gradnji mostova" i tome koliko je važno „biti dovoljno jak" da pobedite unutrašnje demone.

Šteta, zato što sam na trenutak stekao srodnu dušu.

Prognoza: Donja polovina tabele.

Finska: Karija - „Cha Cha Cha"

Pesma koja odgovara na pitanje: „Šta bi bilo kad bi Gangnam stajl bio finski?"

Ova pesma koju izvodi dvadesetdevetogodišnji Jere Pojhonen, obučen kao Džim Keri u Glup i gluplji, uspela je poprilično da me provoza.

Ovo su doslovno beleške koje sam pravio kad sam je prvi put čuo.

„Zvuči kao kašika u blenderu, samo manje melodično: kakofonija treš gitara, uvredljivo jeftinih sintisajzera i nenamerno urnebesnog evropskog repa.

„Iznenadni zaokret pretvara je u melodični džej-pop. Ovo bi bilo fantastično na Dens dens revolušnu.

„Oh moj bože, sad mi se sviđa. Šta se dešava?".

Prolazila je izuzetno dobro uživo kod publike, naročito dok se skandira „ča ča ča" uz pesmu.

I stoga…

Prognoza: U prvih pet.

Francuska: La Zara - „Evidemment"

Da li bi La Zara mogla biti osoba koja će prekinuti 45 godina baksuza za Francusku?

Možda, moguće.

Ova dvadesetpetogodišnjakinja je za evrovizijski nastup uspela da dočara opojnu mešavinu zadimljenih džez vokala i pritajenih disko ritmova.

Pesma je suptilno predivna, kao nekakva Dua Lipa za nedeljno jutro.

Prognoza: Potencijalna pobednica.

Gruzija: Iru - „Echo"

Iru Kečanovi je pobedila u petoj sezoni Glasa u Gruziji nakon što je izvela Lorininu pobedničku pesmu na Evroviziji 2012. godine „Euphoria".

Sada je dobila priliku da se i sama okuša na Evroviziji, a sukobiće se ni sa kim drugim do… Lorin, koja vozi pobednički krug za Švedsku. Ups!

Iru svoju pesmu opisuje kao „borbu za ljubav", ali tekst zvuči kao da ga je napisao četbot veštačke inteligencije.

„Ljubav nema reči"? „Osećam se napredovano"?? „Stvar se zna"???

Produkcija je nabijena vojnim bubnjevima, EDM sint-izletima i džejmsbondovskim gudačima.

Ali kad se sve sabere i oduzme, šuplja je poput Kinder jajeta (možete da upotrebite i neko drugo čokoladno jaje).

Prognoza: Donja polovina tabele.

Nemačka: Lord Of The Lost - Blood&Glitter

Sumorna treš metal tugovanka koja bi, pretpostavljamo, trebalo da izvrne naglavačke evrovizijsku šljokičastu, veselu estetiku.

Bilo je zabavno kad je to Lordi uradio 2006. godine, ali su stvari svakako uznapredovale od tada?

Ipak, Lord ov d Lost su iskusni izvođači uživo koji su nedavno išli na turneju sa Ajron Mejden; a njihov najnoviji album - koji se takođe zove Blood And Glitter - našao se u samom vrhu nemačkih top lista u januaru.

To iskustvo i slava, u kombinaciji sa njihovim sposobnošću da se istaknu u odnosu na beskrajne tašte balade, moglo bi da prevagne u njihovu korist.

Prognoza: U najboljem slučaju sredina tabele.

Grčka: Viktor Vernikos - „What They Say"

Autor fotografije, Nikos Zikos

Grčki predstavnik Viktor Vernikos usvojio je neobične vokalne tikove Dermota Kenedija i Toma Vokera, kada zvučite kao da žvaćete samoglasnike za doručak.

Ali, hej, ti pevači su ludački uspešni, a ova pesma se nalazi suvereno na njihovom terenu: bubnjevi zveče, vokali pršte, a emocije se otvoreno iskazuju.

Iritantno, Vernikos uprska poslednji refren, prekinuvši deonicu sa ritam mašinom radi nečega što je verovatno trebalo da bude „Radio Gaga" momenat sa „'ajmo svi ruke u vazduh".

Umesto toga, to isisa energiju iz nečega što je moglo da bude uzbudljivo finale.

Prognoza: Eliminacija u drugom polufinalu.

Island: Dilja - „Power"

Pulsirajući ritmovima skandinavskog sint-popa, Diljina pesma govori o shvatanju da samo ti, i niko drugi sem tebe, imaš moć nad vlastitim životom.

Ili, njenim sopstvenim rečima: „Ne dozvoli da trauma preuzme volan".

Refren je pažljivo satkan tako da vam se uvuče u uvo upornim ponavljanjem „p-p-p-pokupi pingvina"*; ali, avaj, to je i dalje veoma školski evrozivizijska pesma.

Prognoza: Ne vidim kako ovo može da privuče veliki broj glasova. Mogla bi da završi bliže dvadesetom mestu.

(*nije pravi tekst, naravno)

Irska: Wild Youth - We Are One

Autor fotografije, Mollie McKay

Ona vrsta muzike koju koriste u reklamama za banke: napadna, pozitivna himna zajedništvu, sa tekstom koji bi Koldplej odbio zato što je suviše patetična.

„Divlja omladina"? Oni su mangupi i nepredvidljivi otprilike kao krpa za lice.

Prognoza: Eliminacija u prvom polufinalu.

Izrael: Noa Kirel - „Unicorn"

Autor fotografije, Eran Levi

Nou Kirel nazivaju najvećom izraelskom pop zvezdom - do sada je imala četiri singla na prvom mestu top liste, osvojila je pet MTV nagrada i bila je u žiriju u izraelskom Ja imam talenat, i sve to dok je istovremeno služila dvogodišnji obavezni vojni rok u izraelskoj vojsci.

Njen izbor usledio je nakon što Izraelu nije uspelo da se kvalifikuje za prošlogodišnje evrovizijsko finale - neprijatan razvoj događaja za zemlju koja je četiri puta pobeđivala.

Državni emiter bio je toliko nestrpljiv da je angažuje da su najavili Noino ime još pre nego što je dala zvanični pristanak, što je dovelo do neprijatnog četvoronedeljnog perioda tokom kog je njeno učešće bilo neizvesno.

Dvadesetjednogodišnjakinja je na kraju ipak prihvatila, sa pesmom koja zvuči kao Kejti Peri posle jedne votke-red bula previše.

Bonus poeni idu na uvršćavanje bubnja koji zvuči kao galopirajući jednorog.

Bonus bonus poeni idu na izmišljanje reči: „femininalno" (rimuje se sa „fenomenalno").

Zabavna razbibriga.

Prognoza: Gornja polovina tabele.

Italija: Marko Mengoni - „Due Vite"

Autor fotografije, Andrea Bianchera

Marko Mengoni je veliko ime u Italiji.

Otkako je pobedio na Iks faktoru 2009. godine, našao se na vrhu top lista sedam puta, a imao je 29 singlova u top 40.

Ali uprkos ogromnom uspehu, radi se o zamišljenom i promišljenom muzičaru, koji je u javnosti otvoreno govorio o borbi sa mentalnim zdravljem i telesnom dismorfijom.

Njegova evrovizijska numera zove se „Due Vite" (Dva života) i istražuje sposobnost snova da hrane naše svakodnevne živote.

„To je posveta životu i poziv da uživamo čak i u najdosadnijim trenucima, onima koji nas naizgled ne uče ničemu, jer na kraju upravo takvi kriju ideje za budućnost", rekao je on za Veniti fer.

Otpevana sa bolnom iskrenošću, to je jedna od istaknutijih balada ove godine.

Prognoza: Sredina tabele.

Letonija: Saden Lajts - „Aijā"

Autor fotografije, Ritvars Stankevics

„Aijā" je letonska reč za „uspavanku" - a ova pesma bi trebalo da bude umirujući lek za užase savremenog života.

E sad, možda mi tu izmiče neki važan kulturološki kontekst, ali, u mom iskustvu, uspavanke nisu prepune gitarskog fidbeka i isprekidanih, haotičnih ritmova koji zvuče kao da neko gura kuhinjski orman pun lonaca preko litice.

Dinamika tiha strofa/glasni refren sugeriše da su Saden Lajts pobornici škole pisanja pesama Nirvana/Piksiz, ali im nedostaje žestina ili udarna snaga oba benda.

Prognoza: Dovoljno dobri da stignu u finale, ali su im slabe šanse nakon toga.

Litvanija: Monika Linkite - „Stay"

Autor fotografije, Reda Mikeviciute

Oni među vama koji obraćaju pažnju na tekstove pesama primetiće da je Monika Linkite preživela svašta.

Nosi tugu u sebi od 16. godine.

Doživljavala je neuspehe i rušili su joj se snovi.

Vatra koja je gorela u njoj je ugašena.

Ali sada traži pomoć, moleći najbliže da ostanu kraj nje dok istovremeno priznaje da „nije lako voleti nekoga kao što sam ja".

Pesma se završava ponavljanjem izraza „čiūto tūto" - stare litvanske narodne mantre koja bi trebalo da pomogne ljudima da se ponovo povežu sa prirodom i vlastitim bićem.

Monika, koja je prethodno učestvovala na Evroviziji 2015. godine, kaže da je pesma zasnovana na „vremenu kad nije bila opuštena u vlastitom telu" i vi možete jasno da čujete očaj u njenoj izvedbi.

Samo bi neko srca kamena ostao nedirnut.

Prognoza: Malo joj fali da uleti u prvih 10.

Malta: Basker - „Dance (Our Own Party)"

Autor fotografije, Daryl Cauchi

Pozajmivši inspiraciju od evrovizijske ikone 2020. godine Dadija Frejra, ovo je pokušaj društveno neprihvaćenog disko fanka, sa legendarnim stihom: „Osećam se bolje/u svom džemperu".

Predivno iščašena i ljigavija od bureta lignji.

Prognoza: Nevoljena među obožavaocima i kladioničarima, mogla bi da ispadne u polufinalu. Prava šteta.

Moldavija: Paša Parfeni - „Soarele si Luna"

Paša Parfeni je započeo muzičku karijeru u sedmoj godini, učeći klasičan klavir, a prethodno je nastupio na Evroviziji 2012. godine, kada je zauzeo 11. mesto.

Ove godine vratio se sa ubitačnom haus numerom koja sadrži neočekivano simpatičnu solo deonicu nosne flaute.

Tekstualno, ovo je svadbena pesma prepuna slika prirode koje simbolišu harmoniju jednog bračnog para.

Muzički, to je ona vrsta pesme koju bi producenti serijala filmova Paklene ulice stavili u scenu u istočnoevropskom noćnom klubu.

Lepi jelenski rogovi na pratećim plesačima.

Prognoza: Donja polovina tabele.

Holandija: Mia Nikolaj i Dion Kuper - „Burning Daylight"

Autor fotografije, Jasper Suyk

Jedini duet na ovogodišnjem takmičenju, „Burning Daylight" je, na prvi utisak, šablonska evrovizijska klavirska balada.

Ali koautor Dankan Lorens je bivši pobednik i on zna vrednost tinjajuće gradnje pesme.

Nakon što Mia i Dion provedu dva minuta istražujući vlastitu depresiju (on ne može više „oseti radost", ona je prestala da veruje boga), pesma eksplodira u fantastičan, srceparateljski rasplet: „Zbogom, stari živote!".

Biće zanimljivo videti, međutim, da li duet poseduje neophodnu hemiju da to uspešno realizuje do kraja.

U intervjuima, Dion je jasno stavio do znanja da su oni spojeni samo za Evroviziju.

„Dolazimo kao dvoje potpuno zasebnih umetnika", rekao je on za jedan medij.

„To je i razlog zašto smo mi Mia Nikolaj i Dion Kuper, a ne evrovizijsko drugo mesto iz 2014. godine Komon Linets."

Prognoza: Bliže dvadesetom mestu.

Norveška: Alesandra - „Queen Of Kings"

Autor fotografije, Ulrik Kramer

Strujni udar evro-popa, sa baroknim refrenom za koji bi većina muzičara ubila i sea folkerski solo koji zvuči kao pandemijski san pod groznicom.

Tekstualno, pesma ima snažnu poruku o prihvatanju sebe.

„Ja sam biseksualka i kad sam živela u Italiji morala sam da krijem ko sam zato što neki moji prijatelji i rodbina to ne bi odobrili", kaže Alesandra.

„I zato mislim da je važno prihvatiti ko smo, ne obazirući se na tuđe mišljenje."

Alesandra takođe ima najveći vokalni trenutak večeri, postižući visoko E koje je praktično zvižduk.

Kladim se da će to završiti u montažnom pregledu takmičenja.

Prognoza: Tu negde oko prvih pet.

Poljska: Blanka - „Solo"

Autor fotografije, Magic Mars

Ljupko jednostavna numera, „Solo" ima rege-pop šmek i raspevani refren koji biste mogli da zamislite kako Zara Larson stavlja na B-stranu singla.

Ima šarma u izobilju, ali pevačica/model Blanka Stajkov nije bila baš najjača pevačica tokom poljskog procesa selekcije na televiziji, tako da će morati da poradi na izvedbi pre Liverpula.

Prognoza: Eliminacija u polufinalu.

Portugal: Mimiket - „Ai Coarcao"

Marisa Izabel Lopes Mena, poznatija kao Mimiket, donosi na Evroviziju Mulen Ruž.

Sva u kastanjetama i flamenko suknjama, ovo je grandiozna, drčna kabaretska numera o tome kako vas ljubav dovodi do ludila.

„Moj doktor kaže da tu nema pomoći / Izgubljen sam slučaj, videla sam to i napismeno", peva ona (na portugalskom).

Mena je pobedila u portugalskom izbornom procesu uprkos tome što je imala upalu ždrela, tako da možete samo da zamislite šta će biti u stanju da uradi u Liverpulu.

Prognoza: Ne ide joj na ruku poređenje sa stilski sličnom francuskom numerom.

Rumunija: Teodor Andrej - „DGT (Off and On)"

Autor fotografije, Teodora Ungureanu

Mislim da je ovo jedina pesma u valcerskom ritmu ove godine… Nije da joj to pomaže.

„Zar ne želiš da samo sediš pored mene / Sa omiljenom haljinom na podu i svojim snovima?", pita se Andrej, na šta je očigledan odgovor: „Fuj, beži od mene."

Konceptualno, pesma opisuje toksičnu vezu i borbu da se odabere između strasti i preživljavanja.

Andrej, koji ima samo 18 godina, sam dočarava kompletnu psihodramu, zvučeći na smenu setno i ljigavo, pokajnički i besno.

Ali dok peva stihove kao što su: „Preklinjem te, skini odeću i zgazi me", to je istinski uznemirujuće.

Prognoza: Eliminacija u prvom polufinalu.

San Marino: Piqued Jacks - Like An Animal

Autor fotografije, Aurora Cesari

Predstavnik San Marina kreće dovoljno obećavajuće sa prevrtljivim, žilavim gitarskim rifom, ali vrlo brzo sve polazi nizbrdo.

„Dođi, dušo, mogu da te nanjušim kao životinja", reži pevač Andrea Lazareti, upotrebivši jednu od odbojnijih uvodnih žvaka za upoznavanje u istoriji.

On kasnije tvrdi da ima „leptiriće u ušima", iznevši uznemirujuću mogućnost da je tamo prvo uzgajao gusenice.

Ako ignorišete reči, pesma je sasvim solidni glem-pop hit.

Ali ne možete da ignorišete reči.

Prognoza: Eliminacija u prvom polufinalu.

Srbija: Luk Blek - „Samo mi se spava"

Autor fotografije, Vasso Vu

„Samo želim da spavam / Više volim kad sanjam", peva Luk Blek u ovom tripoznom, uznemirujućem elektro bengeru.

Pesma potiče još iz 2020. godine, a tekst se umnogome oslanja na mračne karantinske dane.

„Proveo sam poslednje godine veoma otuđen od sveta, naročito tokom pandemije", izjavio je Luk za internet stranicu Eurovižn fan.

„Prepuštao bih se krevetu, video igrama i animeima, i tako je nastala ova pesma."

Muzički, pesma savršeno dočarava represivni vakuum izolacije, ali da li je možda suviše eksperimentalna za Evroviziju?

Prognoza: Malo joj fali da uđe u prvih 10.

Slovenija: Džoker Aut - „Carpe Diem"

Autor fotografije, Katja Kodba

Samoproklamovani „šegadelik rok bend", Džoker Aut su ono što svet dobije zato što toleriše Marun 5 poslednje dve decenije.

„Carpe Diem" zvuči kao rok muzika, kreće se kao rok muzika, a kad se završi, nećete se sećati da ste je ikad čuli.

Prognoza: Među poslednjih pet.

Španija: Blanka Paloma - „EAEA"

Autor fotografije, Valero Rioja

Jedna od muzički najintrigantnijih numera ove godine, „EAEA" su flamenko tapšanja i arapske vokalne deonice, potcrtani pulsirajućom sint-deonicom.

Tridesettrogodišnjakinja je napisala ovu pesmu kao posvetu korenima: crteži sadrže fotografiju njene pokojne bake Karmen, koja ju je upoznala sa flamenkom, i ona nastupa sa pet pratećih vokala, predstavljajući moć i snagu svojih ženskih predaka.

Mnogo će zavisiti od toga koliko Blankina melizmatična vokalna izvedba može da se rekonstruiše uživo.

Ako pobedi, očekujte hrpu naslova u novinama: „Una Paloma Blanca".

Prognoza: U prve tri.

Švedska: Lorin - „Tattoo"

Vratiti se na Evroviziju kao bivša pobednica rizična je strategija - činjenica koja nije promakla samoj šampionki iz 2012. godine Lorin.

„Postavili su mi to pitanje, odgovor je bio: 'Neće se desiti'", rekla je za BBC-jev evrovizijski podkast.

„Trebalo mi je četiri nedelje da donesem odluku. Pitanje je više bilo: 'Šta mogu da kažem s ovim? Imam li šta da ponudim još jednom?'"

Odgovor je nedvosmisleno pozitivan.

„Tattoo" je burna trens himna koja vas zahvati poput uragana.

Uvodna melodija je očigledna posveta Abinom „The Winner Takes It All", a scenski nastup je spektakularan.

Već favorit za pobedu u kladionicama, pritiska sve prave dugmiće, i to pravim redosledom, poput predivnog evrovizijskog liftboja.

Prognoza: Potencijalna pobednica.

Švajcarska: Remo Forer - „Watergun"

Iskrena antiratna balada, pesma Rema Forera prati dvojicu prijatelja iz detinjstva koji su se nekada igrali rata u zadnjem dvorištu; samo da bi se suočili sa užasima rata kao odrasli.

(Sličnosti sa varijetetskom numerom iz 1903. godine „Two Little Boys" mora da su slučajne?)

Iako Forer peva sa istinskim ubeđenjem, pesma nosi balast mučne, neinspirisane produkcije.

Prava šteta, jer bi pažljivije tumačenje moglo da bude istinski dirljivo.

Prognoza: Eliminacija u prvom polufinalu.

Ukrajina: TVORČI - „Heart Of Steel"

Autor fotografije, Michael Fedorak

Za numeru 2023. godine, aktuelni evrovizijski šampion Ukrajina napravila je žanrovski zaokret u odnosu na anarho folk-pank Kaluš orkestra prebacivši se na Tvorčijev sablasni elektro-soul.

Ne iznenađuje da je numera dueta obojena aktuelnim ratom protiv Rusije.

Član benda Andrej Huculijak napisao ju je nakon što je gledao video snimke opsade Azovstala, velikog industrijskog kompleksa u Marijupolju, grada koji je sada u ruskim rukama, pronašavši inspiraciju u oružanim snagama i civilima koji su branili lokalnu železaru.

Na sceni, oni izvode pesmu u upadljivim žuto-crnim kostimima, dok u pozadini idu upozorenja za nuklearnu opasnost i plešu plesači u gas maskama.

Očekivano mračna, verovatno je previše konfrontacijska da bi pobedila samo na osnovu muzičke vrednosti, ali sasvim dovoljno glasača želeće da izrazi podršku Ukrajini.

Prognoza: U prvih 10.

Ujedinjeno Kraljevstvo: Mej Miler - „I Wrote A Song"

Autor fotografije, Harry Carr

Velika Britanija se nalazi na poslednjem mestu po abecedi (Ujedinjeno Kraljevstvo) i poslednja nastupa u velikom finalu Evrovizije, ali se ne strahuje da će Mej Miler osvojiti zastrašujućih nula poena.

„I Wrote A Song" je iskrena i duhovita numera o osveti, gorka kao kesa limunova i zaraznija od prehlade.

Delovi na flamenko gitari su pametan detalj; kao i pojanje bez reči posle refrena - a trik koji je pozajmila od Lejdi Gage (u-la-la) zgodno preskače sve jezičke barijere.

Verovatno je suviše generička da bi se našla na vrhu tabele, ali je ovu kemp disko numeru teško ignorisati.

Prognoza: Sedmo mesto.