Rusija i Ukrajina: Srbija pristala da snabdeva Kijev oružjem, piše Rojters; Beograd demantuje

Pre 44 minuta

„Ako je ovaj dokument tačan, on ili pokazuje Vučićevu (predsednik Srbije Aleksandar Vučić) dvoličnost u odnosu na Rusiju ili je pod ogromnim pritiskom Vašingtona da isporuči oružje Ukrajini", rekao je Januš Bugajski, stručnjak za istočnu Evropu iz Džejmstaun fondacije, instituta za spoljnu politiku.

Dokument je označen kao tajni i NOFORN ( Not Releasable to Foreign Nationals ), što znači da zabranjuje njegovu distribuciju stranim obaveštajnim službama i vojskama.

„Da li privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama, to nije pitanje za Srbiju - to je međunarodna trgovina. Za nas to može da bude interesantno obaveštajno u smislu informacija, a ne zakonske obavezne ili regulative", rekao je 27. februara.