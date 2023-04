Izrael, religija i nasilje: Jerusalimski hrišćani tvrde da su napadi protiv njih u porastu

„Morate biti ovde da biste to osetili."

Talas napada

On sugeriše da je određenu ulogu odigralo jačanje krajnje desnice u izraelskoj politici.

„Nisu izolovani činovi"

U Jermenskoj četvrti Starog grada, Setrag Balijan viđa porast rasnog nasilja, grafita ispunjenih mržnjom i zastrašivanja i za to krivi jevrejske verske nacionaliste.

„Oni su tu da isprovociraju, nerviraju i uvrede svakog ko nije Jevrejin. To su ljudi koji smatraju da na to imaju prava i koji smatraju da čitav Stari grad, čitav Jerusalim, čitava Sveta zemlja pripada njima", kaže on.