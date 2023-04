Amerika, Vejko 30 godina kasnije: Najveći sukob među Amerikancima od Građanskog rata

Ali kad su čuvari reda i zakona stigli do kraja zemljanog puta koji je vodio do kompleksa, davidijanci su već znali za njihov plan i čekali su ih, spremni da se brane.

To je ubrzo dovelo do razmene vatre i pucnjava je potrajala 90 minuta.

„Bio je to najgori deo, čuti kako su ljudi pogođeni hicima, čuti njihove glasove, promenu njihovog tona", objašnjava Džons, koja je u to vreme imala devet godina, u skorašnjem Netfliksovom dokumentarcu Vejko: Američka apokalipsa.

Neuspeli pregovori

Te slike Koreša sa njegovim suprugama i decom nisu stigle do štampe, ali jesu do viših funkcionera FBI-ja, Ministarstva pravde i državne tužiteljke Dženet Rino

Odgovornost i sumnje

On je to izgovorio verovatno nesvestan koliko će ova tragedija potresati prvu godinu njegovog predsedničkog mandata i koliko će doprineti republikanskom preuzimanju Kongresa 1994.

Javno mnjenje, koje je pratilo događaje u realnom vremenu, bilo je podeljeno na one koji su doživljavali davidijance kao kult ludaka odgovornih za vlastitu pogibiju i one koji su počeli da kritikuju postupke federalne vlasti.

„Ima mnogo dokaza koji ukazuju na to, a danas to priznaju čak i neki od učesnika", dodaje on.

To je tvrdio i sam Koreš: „Ne možete samo da dođete, pokucate mi na vrata, upucate me i očekujete od mene da ništa ne preduzmem. To se neće desiti u ovoj zemlji", rekao je on tokom opsade, govoreći upravo o tim pravima.