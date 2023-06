Nauka i priroda: Zastrašujući „mehurovi" veličine kontinenata u dubini Zemlje

Pre 1 sata

Čudan podzemni svet

Ova uglavnom čvrsta masa je potpuno drugi svet, mesto koje je uskomešano i istačkano kaleidoskopima kristala, od dijamanata - kojih u omotaču ima oko trilion tona - do minerala toliko neuhvatljivih da ne postoje na Zemljinoj površini.

To je geološki parnjak ekstravagantnih riba iz velikih okeanskih dubina koje se otope kad su upecane i podignute sa morskog dna.

U dubljim nivoima, on se menja u indigo-plave kristale ringvudita.

Procene njihove visine su različite, ali smatra se da je jedan - ispod Afrike i od milošte poznat kao „Tuzo" - visok i do 800 kilometara, što je oko 90 planina Everest poslaganih jedna na drugu.

Iako su ti titanski oblici skoro sigurno tamo, gotovo sve ostalo u vezi sa njima ostaje nepoznanica, kao i to kako su nastali, od čega su napravljeni i kako bi mogli da utiču na našu planetu.

Ono što je ključno jeste da to da bi razumevanje mehurova moglo da pomogne da se rasvetle neke od najtrajnijih geoloških misterija, kao što je kako je Zemlja nastala, koja je bila konačna sudbina „fantomske" planete Teje i neobjašnjivo prisustvo vulkana na nekim lokacijama širom planete.

Neugodan problem

Do avgusta 1994. godine, Koljska ultraduboka bušotina, smeštena u sumornom prostranstvu arktičke tundre u severoistočnoj Rusiji, doprla je do neverovatnih dubina - stigavši čak 12.260 metara ispod zemlje.

Sredinom osamdesetih, kad su stigli do 10. kilometra, toplota je već bila 180 stepeni Celzijusa, skoro dvostruko više nego što su očekivali.

Eksperiment je obustavljen i niko više nikada nije uspeo da pređe prag zemljine kore do današnjeg dana.

Dakle, kako proučavati okruženje koje ne možete da vidite i kom ne možete da priđete, u kom hemijska svojstva najobičnijih materijala postaju izvitoperena do neprepoznatljivosti?

Ta svojstva omogućila su danskom geofizičaru Ingeu Lemanu da dođe do krupnog otkrića 1936. godine.

Sedam godina ranije, veliki zemljotres na Novom Zelandu doveo je do iznenađujućeg seizmičkog rezultata: jedan tip telesnog talasa, koji može da putuje kroz bilo koji materijal, uspeo je da se probije kroz Zemlju - mada je bio „iskrivljen" nekakvom preprekom usput.

Za to vreme, druga vrsta talasa, poznata po tome da ne može da putuje kroz tečnost, nije uspela da prođe.

To je osporilo dugogodišnje verovanje da je čitavo jezgro čvrsto i dovelo do savremene teorije da postoji čvrsta unutrašnjost obavijena tečnim spoljnim slojem - recimo, kao neka vrsta obrnutog kokosa.

Misterija iz dubina

Gotovo momentalno, to je dovelo do otkrića Zemljinih mehura.

One su najveće „oblasti niske brzine smicanja (vrsta deformacije tela pod delovanjem sile)", iliti LLSVP-ovi.

„Oni su veći od kontinenata", objašnjava on.

„To nije predmet rasprave. To je kao i sa klimatskim promenama, puka opservacija, nije nikakav teorija.

Dakle, iako naučnici znaju da se tamo nešto dešava, tek treba da otkriju šta to tačno vide.

To je zato što mehurovi izgledaju kao da su istovremeno topliji od stena koje ih okružuju i čvršći od njih.

Teško je prihvatiti da to ima smisla ako su mehurovi napravljeni od starih dobrih običnih silikata kao i ostatak omotača, dominantnog materijala koji se nalazi u granitu i peščaru.

„Ali postoje različite ideje kako do toga dolazi", kaže Stajnberger.

One su ostale tamo sve ovo vreme i danas čine neobične LLSVP-ove.

Štaviše, istraživanje sugeriše da ako saberete svu količinu kore koja se ikada otopila nazad u dubinu Zemlje, iznosila bi od sedam do 53 odsto zapremine planete - više nego dovoljno za veličinu mehurova.

U nekim delovima je postalo sastavni deo stena, što je dovelo do nastanka neobičnih mehurova.

Međutim, Stajnberger kaže da ova ideja nije naročito popularna - trenutno ne postoji očigledan razlog zašto bi se to desilo.

Za to vreme, Mesec se formirao, ne od vanzemaljske planete, već od delova Zemlje koji su se razleteli.

Veći deo nje bio je toliko gust da na njega nisu uticale struje u omotaču - štaviše, strana planeta i dalje postoji u komadima unutar Zemlje sve do današnjih dana.

Moguće je da su to LLSVP-ovi, a da se fragmenti tuđinskog sveta kriju duboko ispod naših nogu.

Skriveni uticaj

To se dešava uprkos činjenici da su smešteni bezbedno nasred Pacifičke ploče, hiljadama kilometara od bilo kojih drugih ploča.

Jedno objašnjenje su takozvane „perjanice omotača", teoretska žarišta u Zemljinom nižem omotaču, gde se stene koje su toplije od okruženja izdižu, formirajući mreže vertikalnih kanala nalik drveću sve do Zemljine kore.

„Oni se praktično formiraju jer je jezgro relativno vrelo u poređenju sa okolnim omotačem, tako da dolazi do termalnih nestabilnosti", kaže Stajnberger.

On to poredi sa loncem kipuće vode na šporetu, ona nikad nije zagrejana potpuno ravnomerno, tako da dobijate mehurove koji se formiraju na nekim mestima, ali ne i na nekim drugim.

Koncept perjanica omotača je prvi put iznesen još sedamdesetih i one ostaju jednako misteriozne baš kao i sami LLSVP-ovi.

„Dakle, malo ko zapravo sumnja u njihovo postojanje. Ali, s druge strane, naravno, ima mnogo stvari koje nisu toliko izvesne u vezi sa njima", kaže on.

To je dovelo do istog pitanja kao što je da li je starije kokoška ili jaje, odnosno da li je stariji mehur ili vulkansko žarište.

One formiraju neku vrstu izolacionog ćebeta iznad jezgra, sprečavajući da izuzetno vrele regije u njima razviju oblake omotača ispod njih.

Ako je stvarno tako, to sugeriše da ove konkretne skrivene tvorevine vrše temeljan uticaj na našu planetu - praktično diktirajući gde će se određeno grupisanje vulkana desiti, baš kao i lanac ostrva koje oni formiraju.

Naučnici se odavno pitaju zašto se Zemlja obrće oko svoje ose pod uglom pod kojim to čini - drugim rečima, zašto je Severni pol na Arktiku, a ne negde drugde?

Jedna zanimljiva opservacija je da su Zemljini mehurovi prikladno smešteni sa obe strane ose, što nagoveštava da su se ili preselili tamo zbog obrtanja Zemlje ili da utiču na to kako ona to radi.

„Ono što vidite je da se pacifički na kraju izdužuje u pravcu istok-zapad, a da se afrički izdužuje u pravcu sever-jug", kaže on.

Lekić upoređuje način na koji bi mehurovi mogli da utiču na Zemljinu osu sa knjigom koja se okreće oko svoje ose, mnogo joj je lakše da to radi položena nego uspravljena, jer bočno raspoređivanje težine čini okretanje stabilnije.

„A za Zemlju su to LLSVP-ovi. Komponenta njihove strukture koja bi uticala na rotaciju savršeno je usklađena sa ekvatorom, što sugeriše da se Zemljina osa rotacije pomerila do tačke gde praktično imate ova dva teška predmeta sa obe njene strane", kaže on.