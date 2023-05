Ekologija: Šta je „smećologija“ i kako da prepoznamo obrasce u ljudskom otpadu

Oni koji se usude da proseju ovaj ljudski krš poznati su kao „smećolozi", a njihovi napori su nam pomogli da shvatimo sve, od zdravlja ljudi i njihovog izbora hrane do zakulisanih radnji tajnovitih političkih režima.

„Ono nam pruža veoma direktan i veoma privilegovan uvid u to kako ljudi stvarno žive", kaže on.

On je takođe uporedio sadržaje kanta za smeće dobrovoljnih pojedinaca sa onim što su sami tvrdili u vezi sa vlastitim navikama u hrani i piću u upitnicima - samo da bi otkrio da su ljudi očigledno umanjivali količinu brze hrane i alkohola koji konzumiraju.

Zahvaljujući naporima ovih preduzetnika, Braun je uspevao da dođe do papira koji su pokazivali da su deportacije ljudi iz urbanih u ruralne krajeve organizovale lokalne vlasti, na primer.

„Bilo je to veliko otkriće koje ne bi bilo moguće bez buvljaka, bez tih stvari koje su bile osuđene na uništenje", kaže on.

Za to vreme, u Poljskoj, arheolog Gregorz Kjaršis sa Univerziteta u Šćećinu prosejao je otpad oko šačice napuštenih sovjetskih baza sa taktičkim nuklearnim naoružanjem, u nadi da će steći uvide u tajnovite aktivnosti koje su se tamo odvijale.

On kaže da su mu tehnike očitavanja na daljinu, kao što su fotografisanje iz vazduha i skeniranje laserom, kao i satelitski snimci iz šezdesetih i sedamdesetih sa kojih je skinuta oznaka strogo poverljivo, pomogli da prouči neke od tih lokacija.

„Čini se da su sovjetski oficiri imali izvestan pristup stranim valutama", kaže on.

Komercijalni otpad

„Sve je to bilo vrlo legalno", kaže Log.

Činjenica da su ljudi bili svesni da se njihov otpad proučava možda ih je naterala da budu selektivniji povodom toga šta stavljaju u zasebne kontejnere napominje on - ali možda je efekat ovoga slabio kako je vreme prolazilo.

„Videli smo da Skiju dobro ide", priseća se on.

Drugi studenti, koji nisu znali kome to smeće pripada, potom bi ga probirali i pokušavali da odrede kakva osoba je bacila te konkretne stvari.

Kompanija Proktor i Gembl je 2001. obustavila projekat „kopanja po smeću" preko kog su želeli da dođu do informacija o rivalskoj kompanija za negu kose Unilever.

Antropolog Eriksen tvrdi da su gigantske hrpe otpada koje sada zatrpavaju našu planetu simptomi onoga što on naziva „pregrejanim modernizmom".

„Došlo je do ubrzanja svega", objašnjava on - od trgovine do otpada.