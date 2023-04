Velika Britanija i kraljevska porodica: Princ Vilijam tajno rešio slučaj hakovanja telefona

Pre 40 minuta

Britanskom princu Vilijamu vlasnici tabloida San (The Sun) platili su „veoma veliku sumu" novca da reši istorijske tužbe za hakovanje telefona, navodi se u sudskim dokumentima.

On navodi da dokazi obelodanjeni na suđenja u slučaju hakovanja telefona za račun sada zatvorenog tabloida News of the World dokazuju da je stalno bio na meti njegovog „sestrinskog" lista San.