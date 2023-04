Fredi Merkjuri: Na aukciji lične stvari pevača grupe Kvin

Pre 17 minuta

Vrhunac prodaje biće rukom pisani radni tekst Fredija Merkjurija jedne od najvećih Kvin himni „We Are the Champions", kao i harmonije i akorde, napisane na devet strana.

Tu je i njegov omiljeni prsluk, koji je nosio u njegovom poslednjem spotu These are the Days of Our Lives, 1991.