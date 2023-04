Muzika i suđenje: Ed Širan odgovara na optužbu da je ukrao pesmu čuvenog Marvina Geja

Britanski kantautor Ed Širan pred sudom u Njujorku negirao je da je njegova pesma Thinking Out Loud plagijat Let's Get it On čuvenog muzičara Marvina Geja.

Naslednici stvaralaštva Marvina Geja tvrde da im Širan, Vorner mjuzik grupa i Soni mjuzik pablišing duguju novac za navodnu krađu pesme.

Kada je slučaj otvoren, pravni zastupnik legalnih naslednika Gejovog stvaralaštva rekao je da je Širanovo korišćenje stihova Gejove pesme na njegovim koncertima više nego očigledan dokaz.

Ali rekao je da bi „bio pravi idiot" da je kopirao pesmu.

Na pitanje advokatkinje Keiše Rajs o drugoj pesmi koju je napisao, Take it Back, a u kojoj je tekst „Plagijat je skriven", Širan je potvrdio da je on napisao reči.

„To su moji tekstovi, da", rekao je i dodao: „Mogu li da im dam neki kontekst?".

Rekla je da će mu, ako bude želela bilo kakav kontekst, to i tražiti, nastavljajući da ga ispituje o snimcima sa koncerta u Cirihu na kojima se vidi i čuje kako miksuje stihove Gejove pesme iz 1973. sa Thinking Out Loud.

Ovo je drugo suđenje Širanu povodom optužbi za krađe autorskih prava.

Širan je u septembru 2022. godine na suđenju u Londonu oslobođen optužbi da je njegova hit pesma Shape Of You plagijat.

Tužbu proti Širana za pesmu Thinking Out Loud prvobitno su 2018. godine podneli ne Gejova porodica već investicioni bankar Dejvid Pulman i kompanija Structured Asset Sales, koja je stekla deo imovine kotekstopisca Eda Taunzenda.

Tražeći 100 miliona dolara odštete, oni navode da su Širan i Ejmi Vedž ​koja je sa njim pisala tekst ​„kopirali i eksploatisali, bez ovlašćenja" pesmu Marvina Geja.

Thinking Out Loud je osvojila mnoge muzičke liste širom sveta i bila je proglašena za pesmu godine na dodeli Gremi nagrada 2016.

Autor fotografije, Reuters Potpis ispod fotografije, Ćerka Eda Taunzenda se obraća novinarima ispred suda

Nešto ranije, drugi pravni zastupnik porodice - advokat za građanska prava Ben Kramp - rekao je sudu da snimak sa koncerta predstavlja priznanje.

Širan je odgovorio da je ponekad mešao pesme sa sličnim akordima na nastupima i izgledao je frustrirano kada ga je Rajs prekinula.

„Osećam se kao da ne želite da odgovorim jer znate da će ono što ću reći zapravo imati dosta smisla", rekao je.

„Možete da prečešljate pesme od Let it Be do No Woman, No Cry i sve ispočetka", nastavio je Širan, misleći na klasike Bitlsa i Boba Marlija.

„Da sam uradio ono za šta me optužujete, bio bih pravi idiot da stojim na bini pred 20.000 ljudi i to radim", nastavio je britanski kantautor.

U uvodnom izlaganju, Kramp je rekao da se „prepoznaje magija" Gejove pesme i tvrdio da je Širan „odlučio da zadrži i iskoristi deo te magije".

Pošto je suđenje počelo u utorak, američki okružni sudija Luis Stenton poručio je sedmočlanoj poroti da uprkos tome što će se na sudu puštati muzika „ples neće biti dozvoljen".

Očekuje se da će suđenje trajati najmanje nedelju dana.

Ako porota utvrdi da je pop zvezda odgovorna za kršenje autorskih prava, suđenje će ući u drugu fazu kako bi se utvrdilo koliko duguje.

Sudski spor došao je u trenutku kada pevač sprema turneju po Severnoj Americi i objavi novi album.

Ranije u utorak, Širanov advokat je tvrdio da se pesme razlikuju jedna od druge i da nijednom izvođaču ne bi trebalo dozvoliti da „monopolizuje" uobičajeno korišćene muzičke progresije akorda.

„Dve pesme dele verzije slične i nezaštićene [sic] progresije akorda koja je bila slobodno dostupna svim tekstopiscima", naveli su njegovi advokati u ranijem sudskom podnesku.

Ketrin Grifin-Tauzend, ćerka Eda Tauzenda, rekla je da je Širan „veliki umetniki sa velikom budućnošću".

Porotnicima je rekla i da je nerado pokrenula slučaj zato što „mora da zaštiti očevo nasleđe".

Očekuje se da će tokom suđenja u Njujorku svedočiti Ejmi Vedž i razni muzički stručnjaci.