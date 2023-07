Nauka, nuklearna energija i životni vek: Kako je radioaktivnost produžila budućnost čovečanstva

Bilo je to letnjeg dana 1921. godine i brodom je putovala naučnica Marija Sklodovska-Kiri, u društvu ćerki Irene i Eve.

Uručio joj ga je niko drugi do američki predsednik.

Za to je dobila njenu prvu Nobelovu nagradu.

Gram radijuma poklonjen Mariji Kiri pomogao je u daljem istraživanju atoma koje je, na kraju, dovelo do nastanka nuklearnog naoružanja .

U senci ozloglašenosti atomskog rata, ovo je skoro zaboravljena priča o tome kako je radijum zauvek promenio stavove prema protoku vremena i tome gde bismo mogli da se nalazimo u istoriji - dovevši do procvata prvog pravog dugoročnog razmišljanja.

Sve do tog trenutka, znali smo da je Zemlja stara, ali nismo do kraja prihvatili koliko još miliona - ili čak milijardi - godina može da očekuje čovečanstvo i našu planetu.

Problem je bio taj što je, do Viktorijanskog doba, procena nauke koliko nam je budućnosti preostalo bila donekle skromna.

Nakon toga, objavio je on, Zemlja će biti sterilisana hladnoćom.

To je sve promenilo.

Britanski list Dejli mejl brže-bolje je objavio članak kao reakciju na to.

Iako se to kasnije pokazalo preteranim - očekivani životni vek Sunca je šezdesetih godina prošlog veka smanjen na pet milijardi godina - ovo najbolje ilustruje koliko su daleko počeli da se šire horizonti vremena.

Debljina markice predstavljala je do sada zabeleženu istoriju.

Daljina od markice do dna obeliska predstavljala je starost Zemlje.

„To je gomila visoka kao Monblan", zaključio je on.

Drugi će doći do sličnih zaključaka.

Naša vrsta je poput novorođenčeta, dodao je on.

Više od većine, on je već razmišljao o etičkim implikacijama narastajuće budućnosti.

Ovo zahteva „altruistički cilj", u regulisanju sadašnjeg „delovanja", da bi se zaštitile „generacije koje će možda živeti desetinama hiljada godina posle nas", rekao je on.

Još 1903. godine, on je, na ovim osnovama, tvrdio da su najbolja ona dela koja se - množeći se vremenom - pretvaraju poput lavine u „velike stvari" u „dugim dobima" koja su pred nama.

Razboritost stoga zahteva da se povede računa o našem korišćenju Zemljinih ograničenih „resursa", sugerisao je on mudrački.

Iako su migracije u okviru našeg Sunčevog sistema zamišljane još ranije , teško je pronaći ljude koji su anticipirali putovanje sa posadom do drugih zvezda pre 1900. godine.

Vizionarski ruski inženjer Konstantin Ciolkovski bio je prvi koji je sve to povezao.

On je 1911. godine izjavio da, ako biste uspeli da iskoristite energiju iz radijuma, onda biste mogli da pošaljete raketu do najbližeg sunca u roku od 10 do 40 godina.