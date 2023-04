Evrovizija i muzika: Ponovo se okuplja grupa Frankie Goes To Hollywood za evrovizijski nastup u Liverpulu

Pre 55 minuta

Brajan Neš, gitarista benda Frankie Goes To Hollywood, kaže da će on i ostali članovi sastava „osetiti malo skauzerske ljubavi" pošto će nastupiti uživo prvi put posle 36 godina u njihovom rodnom Liverpulu.