Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Iskusni televizijski voditelj Džeri Springer pretvarao je goste u predmet podsmeha, tvrde neki kritičari

Bližeći se kraju 21. sezone sopstvene emisije, Džeri Springer stajao je između dve sestre na televizijskoj pozornici.

Jedna od njih, striptizeta po imenu Šarlejn, priznala je u programu uživo da spava sa dečkom sestre Kristine.

Njih dve su vrištale i svađale se.

U jednom trenutku, Kristina je iščupala pozamašan pramen Šarlejnine plave kovrdžave kose.

Springer, sa naočarima i u ružičastoj košulji i sivom sakou, prišao je, podigao kosu i delovao zbunjeno, kao da ne može da veruje koji haos je nastao.

Ali ta epizoda, nazvana Spavao si sa mojom sestrom (You Slept With My Sister), bio je tipičan sadržaj za Springerov istoimeni tok-šou: skandalozan, profan i zarazan za milione Amerikanaca, koji su oberučke prihvatili Springera, iako su kritičari odbacili emisiju kao priprostu i eksploatatorsku.

I upravo je taj senzacionalistički sadržaj, kažu neki eksperti, pomogao da se postavi kamen temeljac za današnju medijsku scenu.

„To se naziva efektom Džerija Springera", kaže novinar i psiholog Kuper Lorens, koji je često i opširno pisao o kulturi slavnih.

„On je otvorio vrata ideji rijaliti emisija… za Prave domaćice i Kardašijane. On je iznedrio sve to."

Springer, koji je preminuo u četvrtak u 79. godini posle kratke bolesti, bio je gradonačelnik u rodnom Sinsinatiju pre nego što je napustio politiku da bi se bavio novinarstvom.

Pridružio se televizijskoj stanici WLWT-TV u Sinsinatiju i pokrenuo Džeri Springer šou 1991. godine.

Isprva, to je bila ozbiljna emisija koja se bavila stvarnim problemima.

Los Anđeles tajms ju je nazvao „agresivno samodovoljnim tok-šouom sa voditeljem vesti i bivšim gradonačelnikom Sinsinatija u glavnoj ulozi".

Ali u roku od svega nekoliko godina, emisija se preobratila.

U Springerovih 27 sezona i skoro 5.000 epizoda, fizičko nasilje, seks i prljava drama zauzeli su udarno mesto, sa naslovima epizoda kao što su Ples kraljica iz kampa prikolica (Trailer Park Queen Hoedown),Glavna deveruša spavala sa mladoženjom (Maid of Honor Sleeps with the Groom) i Podvođenje ljubavnice mog rođaka (Pimping Out My Lover's Cousin).

Džeri Springer šou postao je moćna rejting mašina, a gledanost joj je doživela vrhunac 1998. godine, sa oko osam miliona gledalaca, u jednom trenutku čak prestigavši emisiju Opre Vinfri.

„Džeri je bio obožavan… On je prikazivao stvarne ljude kako rade stvarne stvari", kaže Lorens.

„Opri je na kauču gostovao Tom Kruz, a Džeriju čovek koji je sam sebi odsekao penis. Radije bih da znam zašto je taj lik kastrirao samog sebe, ne zanima me Tom Kruz."

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Čuvari razdvajaju goste u epizodi emisije Džeri Springer

Pojedini sada pronalaze vezu između te centralne premise Springerove emisije - koja je prikazivala stvarne ljude kako rade stvarne stvari - i rijaliti hitova današnjice, popularnih programa kao što su franšize Prave domaćice, Ljubav je slepa i Brak na prvi pogled.

„Ljudi pogledaju emisiju Džerija Springera i kažu: 'Oh, pa ti ljudi su najgori, udarili su jedan drugog i gađali se stolicama'."

„Prave domaćice, ti milioneri, rade to isto", kaže Lorens.

Ali Springerovo nasleđe uključuje i rasističke, homofobne, transfobne i mizogine stereotipe koje je emisija često iskorišćavala.

„Springer je dozvolio američkoj televiziji da se pomeri ka prihvatanju siromaštva, šovinizma i mizoginije ne kao problema koje treba rešavati, već kao ličnih slabosti koje drugi ljudi treba da ismevaju i parodiraju", kaže Dženifer Pozner, kritičarka medija i autorka knjige Rijaliti uzvraća udarac.

„Ugroženi su bili iskorišćavani kao „predmet podsmeha", kaže ona.

I Springer je ponekad pokušavao da se ogradi od vlastite emisije.

„Oduvek sam govorio da je ona glupava. To je žvaka. To je sat vremena eskapizma. Nema nikakvu vrednost", izjavio je on jednom.

Ali uprkos njenom ponekad štetnom sadržaju, iskusni voditelj je uspevao da izbegne bilo kakvu vrstu otkazivanja.

Pošto je Džeri Springer šou ukinut, on se pridružio postavi Plesa sa zvezdama i radio kao voditelj za Amerika ima talente.

„Emisija Džerija Springera je proizvod jednog posebnog vremena kad je glavna televizijska mreža smatrala izuzetno prikladnim da se neobavezno ćaska o šovinizmu i mizoginiji", kaže Pozner.

„Među najširom publikom danas postoji drugačija vrsta svesti o tome da neke stvari nisu društveno prihvatljive, ako ste pristojni."

Springera je možda spaslo i odsustvo društvenih mreža, kaže ona.

Njegova vladavina trajala je godinama pre nego što su konzumenti medija dobili direktan kontakt sa tvorcima medijskog sadržaja.

„Društvene mreže su omogućile kanal prosečnim gledaocima za direktno obraćanje tvorcima medijskog sadržaja", kaže Pozner.

„Ako vam se 1991. godine nije dopadalo nešto što ste videli kod Džerija Springera, to biste rekli televizoru. A on vas ne bi čuo."

