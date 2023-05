Velika Britanija i krunisanja: Neću gledati kako će se krunisati kralj Čarls

Pre 16 minuta

„Ogromno rasipanje javnog novca"

„Mislim da je to ogromno rasipanje javnog novca", kaže ova pedesetjednogodišnjakinja iz Strouda u jugozapadnoj Engleskoj.

„Radije bih preležao dan i jeo krofne"

„Ako donose zemlji novac, nema nikakvih problema. To znači više novca za stvari kao što su NHS i obrazovanje. Ali ako to nije slučaj, onda mi ne trebaju. Ne znam pravi odgovor", kaže on.