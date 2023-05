Izbori u Turskoj: Erdoganov rival Kilidždaroglu obećava slobodu i demokratiju

Pre 53 minuta

„Mladi žele demokratiju", rekao je on za BBC.

On je glavni rival islamističkog lidera na izborima 14. maja i ima blagu prednost u istraživanjima javnog mnjenja.

„Poručujem mladim ljudima da mogu slobodno da me kritikuju. Potrudiću se da im to pravo bude osigurano", kaže 74-godišnjak, koji vodi glavnu opozicionu Republikansku narodnu partiju (CHP).

Neki od pristalica Kilidždaroglua strahuju za njegovu bezbednost, ali se on to ne obazire.

„Biti u politici u Turskoj znači birati život sa rizicima. Idem mojim putem bez obzira šta Erdogan i njegovi saveznici urade. Ne mogu da me 'skinu'. Ne mogu da me uplaše. Obećao sam ovoj naciji", kaže on.