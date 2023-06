Muzika i autorska prava: Slavne pesme koje su odvele Eda Širana i druge zvezde na sud

Fernando Duarte

BBC svetski servis

Pre 41 minuta

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Ed Širan, britanski kantautor nedavno je ponovo proglašen nevinim za plagijat

Pevač sa milionskim tiražima i kantautor Ed Širan nedavno se ponovo našao u vestima zbog optužbi za plagijat.

Ali da li ste znali da su tužbe zbog autorskih prava zapravo česta pojava u muzičkoj industriji?

Iako je Širan još jednom imao priliku da se poslednji smeje (američki sud je 4. maja doneo odluku da nije kopirao Let's Get It On Marvina Geja dok je komponovao sopstveni hit Thinking Out Loud), mnoga druga slavna imena, prošla i sadašnja, nisu bila te sreće.

Evo pregleda nekih od najslavnijih slučajeva muzičkih tužbi.

Za šta je optužen Širan?

Kontroverza oko pesme The Let's Get It On je druga Širanova pravna bitka za samo godinu dana.

Britanskog muzičara je pre toga tužio grajm muzičar Sami Čokri, koji je tvrdio da je pevač preuzeo delić njegove pesme iz 2015. Oh Why - konkretno stih Oh I koji Širan stalno ponavlja u pesmi Shape of You - najprodavanijoj pesmi 2017, preslušanoj tri milijarde puta samo na muzičkoj striming platformi Spotifaj.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Let's Get It On, objavljena 1973, jedna je od najpoznatijih pesama Marvina Geja

Ali britanski Visoki sud presudio je u Širanovu korist.

Ovaj skoriji slučaj bio je zasnovan na tvrdnji da je Širan „pokrao" elemente pesme Let's Get It On kako bi komponovao sopstveni svetski hit iz 2014. Thinking Out Loud .

Tužili su ga naslednici Eda Taunzenda, koji je 1973. napisao pesmu u saradnji sa Gejem.

Sudski slučajevi koji se tiču muzičkih plagijata zahtevaju veštačenje forenzičkih muzikologa (stručnjaka koji iscrpno analiziraju strukture pesama da bi pronašli sličnosti između njih).

U tužbi „Čokri protiv Širana", stručnjaci su se sporili oko mogućeg plagiranja, ali sudija Entoni Zakaroli zaključio je da pevač „nije ni namerno ni podsvesno iskopirao" pesmu Oh Why.

Može li nesvesno da se iskopira pesma?

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Može doći do nesvesnog i slučajnog plagijata

Pesme prate set osnovnih pravila u obliku muzičkih skala, koje se sastoje od seta nota i čak obrazaca.

Stoga zaista može doći do slučajnog ili nesvesnog plagiranja, jer postoji konačan broj kombinacija nota koje zvuče dobro kad su zajedno.

Ali to ne znači nužno da osoba neće biti tužena kad se to desi.

Sem Smit „u partnerstvu" sa Tomom Petijem

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Muzičar Sem Smit tvrdio je da nikada nije čuo I Won't Back Down pesmu Toma Petija

Britanski kantautor nije završio samo u pozitivnim vestima zbog neverovatnog uspeha hita iz 2015. godine Stay with Me, već i zato što mu je bilo zaprećeno sudskom tužbom.

Refren njegove pesme imao je upadljivih sličnosti sa pesmom I Won't Back Down Toma Petija, koja je iako objavljena 1989, bila jedan od najslavnijih radova pokojnog američkog rokera.

Dve strane postigle su vansudsku nagodbu, a Petiju je dodeljeno autorstvo nad Stay With Me, zajedno sa koautorom njegove I Won't Back Down, kolegom rokerom Džefom Linom.

Ta nagodba praktično je značila da će oba muzičara početi da dobijaju tantijeme od Smitove pesme.

Smit je tvrdio da nikad nije slušao I Won't Back Down, ali je priznao „slučajne sličnosti", prema rečima njegovog portparola.

Lana Del Rej i neobična priča o pesmi 'Creep' grupe Rejdiohed

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Britanski rok sastav Rejdiohed tužio je američku pevačicu Lanu Del Rej za navodno plagiranje pesme Creep

Creep, objavljena 1992, verovatno je najslavnija pesma koju je napisao britanski rok sastav Rejdiohed (Radiohead).

Ali ona se pojavljuje i u literaturi muzičkih autorskih prava za dva različita slučaja plagiranja, u vezi sa sasvim druge dve pesme.

Američka pevačica Lana Del Rej je 2018. obelodanila na društvenim mrežama da je tuži grupa zbog navodnog plagiranja pesme Creep u njenoj numeri iz 2017. Get Free.

Del Rej je kasnije saopštila da je spor razrešen vansudskim putem, mada se do današnjeg dana autorstvo nad Get Free nije promenilo.

Isto se ne može reći za samu pesmu Creep.

Naime, još koliko 1993, britanski rok sastav je tuženi zbog sličnosti između te pesme i The Air That I Breathe, pesme iz 1972. koja je postala hit za jedan drugi britanski bend, Holis (The Hollies).

Autori pesme The Air That I Breathe Albert Hemond i Majk Hejzelvud, u međuvremenu su zvanično navedeni kao koautori pesme Creep.

Dva Bitlsa u nebranom grožđu

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Džon Lenon (levo) i Džordž Harison uspešno su tuženi za plagiranje pesama

Bitlse je 1969. uspešno tužio američki izdavač pesama Moris Levi zbog navodnog korišćenja elemenata relativno opskurne pesme Čaka Berija u njihovom hitu Come Together.

Tvrdnja o kršenju autorskog prava odnosila se na korišćenje izraza Here comes old flattop, prethodno prisutne u Berijevoj pesmi iz 1956. You Can't Catch Me.

Iako je autorstvo nad Come Together pripisano Lenonu i Polu Makartniju, samo je prvi morao da svedoči na sudu.

I njegov bivši kolega iz benda Džordž Harison našao se u neprilici za vlastiti najveći solo hit My Sweet Lord (1970): američki sud je, naime, doneo odluku da je 1976. Harison „podsvesno" plagirao He's So Fine, hit iz 1963. ženskog sastava Šivon (The Chiffons).

Ne toliko „nejasne granice"

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Kontroverze su se pojavile i oko pesme Blurred Lines Robin Tika

Pesma Blurred Lines Robina Tika i Farela Vilijamsa, objavljena 2012, bila je jedna od najemitovanijih pesama protekle decenije, uprkos kontroverzi koju je izazvala tekstom i video spotom.

Ali je ova muzička numera postala i predmet pravnog spora kada je porodica pokojnog američkog soul muzičara Marvina Geja iznela tvrdnju da su Tik i Vilijams iskopirali Gejev hit iz 1977. Got to Give It Up.

Porota je kasnije naložila njima dvojici da isplate više od pet miliona dolara Gejevoj zadužbini.

Vanila Ajsa ohladila grupa Kvin

Potpis ispod fotografije, Kvin i Dejvid Bouvi uspešno su tužili američkog repera Roberta Van Vinkla, povodom pesme Ice Ice Baby

Britanski rok giganti Kvin (Queen) i Dejvid Bouvi uspešno su tužili američkog repera Roberta Van Vinkla, poznatog kao Vanila Ajs, u legendarnom slučaju povodom pesme Ice Ice Baby.

Objavljena 1990, numera je sadržala sempl bas linije iz pesme Under Pressure, ogromnog hita koji su Kvin i Bouvi objavili deset godina ranije.

Strane su došle do vansudske nagodbe, a Kvin i Bouvi su dobili nenavedenu sumu i navedeno koautorstvo nad pesmom.

Led Cepelin izbegao podelu uspeha „Stairway to Heaven"

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Američki sud je 2020. odbacio tvrdnje da je Led Cepelin „pozajmio" uvodi deo za pesmu Stairway to Heaven

Pauer balada Stairway to Heaven grupe Led Cepelin (Led Zeppelin) iz 1971. jedna je od najslavnijih pesama u istoriji popularne muzike.

Ali ona je postala i predmet dugačkog pravnog spora 2014, pošto je britanski bend optužen da je „pozajmio" slavni uvodni rif pesme iz instrumentala američkog benda Spirit iz 1968.

Tvrdnju je američki sud konačno odbacio 2020, uštedevši zadužbini Cepelina isplaćivanje pozamašne svote za tantijeme.

Četvrti album benda, na kom se nalazi pesma Stairway to Heaven, prodao se širom sveta u više od 37 miliona primeraka.

Međutim, to nije bio prvi put da su Cepelini tuženi.

Bend je pre toga morao da dođe do vansudske nagodbe zbog kršenja autorskih prava u velikom broju slučajeva, posle tvrdnji da je pokrao tekstove i muzičke deonice starih bluz pesama.

