Moda i životna sredina: Kako da vaša garderoba postane održiva

Pre 36 minuta

A to je bilo pre nego što sam se setila kofera u skladištu, u kojem stoji moja letnja garderoba.

Izveštaj koji je 2022. godine objavila berlinska ekspertska grupa Hot or kul institut pokazao je da se „dovoljna" garderoba sastoji od 74 odevna predmeta i 20 odevnih kombinacija, dok je kupovina novih artikala ograničena na, u proseku, pet odevnih predmeta godišnje.

To izađe na oko 50 odsto smanjenja u poređenju sa nivoom iz 2018. godine od 2,1 milijardu tona, prema globalnoj konsultantskoj firmi Mekinsi.

Do cifre koja čini dovoljnu garderobu došlo se analiziranjem ugljeničkog otiska modne industrije u 20 najbogatijih zemalja sveta i određivanjem cilja za fer otisak svakog čoveka.

„Moja prva pomisao je da je šteta koliko se svo troje vas oseća krivim i posramljenim - prestrogi ste prema samima sebi i to je poslednja stvar koju bi ovaj izveštaj trebalo da postigne.

„Umesto toga, on bi trebalo da nas podstakne da se zapitamo: kakav ja to život vodim? Zašto imam ovoliko odevnih predmeta u ormanu? Da li je to zato što modni sistem prodaje ideal koji ne postoji", kaže ona.