Rusija i Ukrajina: Zelenski - Potrebno nam je još vremena za početak kontraofanzive

Pre 39 minuta

To će biti odlučujući ispit za Ukrajinu, željnu da pokaže da uz pomoć koja stiže, možem da ostvari velike dobitke na bojnom polju.

„Ali izgubili bi mnogo ljudi i smatram da je to neprihvatljivo. Zato moramo da sačekamo, potrebno nam je još malo vremena", naveo je on.

Ruske snage su utvrdile odbrambene položaje na liniji fronta dugačkoj 1.450 kilometara koja se prostire od istočnih regiona Luganska i Donjecka do Zaporožja i Hersona na jugu.

„Ko zna će se desiti na izborima. Verujem da ćemo mi do tada da pobedimo".

U ovom trenutku nema realnih mogućnosti za razgovore o završetku sukoba, pošto obe strane tvrde da će se boriti do pobede.

On je pozvao države da „ciljaju" one koje pomažu Rusiji da eskivira zabrane.

„Stalno traže opravdanje i govore 'Vi nam radite ovo, pa mi to radimo vama'", dodao je Zelenski.

„Ali to nije uspelo, pa čak ni za njihovu domaću javnost, a ni tamošnji propagandisti ne veruju u to jer to zaista izgleda veoma veštački."