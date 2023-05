Hladni rat: Suludi plan da se detonira nuklearna bomba na Mesecu

On je sarađivao sa Enrikom Fermijem, tvorcem prvog nuklearnog reaktora na svetu poznatog i kao „arhitekta nuklearne bombe".

Sjedinjene Američke Države bile su zabrinute da sovjetska raketna tehnologija napreduje brže nego što one mogu da je prate

Nije pomoglo američkim živcima ni to što je Sputnjik lansiran na vrhu sovjetske interkontinentalne balističke rakete - doduše modifikovane - niti to što se pokušaj same SAD da lansira „veštački mesec" završio ogromnom, plamenom eksplozijom.