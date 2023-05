Srbija i Srpska pravoslavna crkva: Sva lica patrijarha Porfirija

Pre 6 sati

Prošao je put od ljubitelja rok muzike, studenta i monaha, do vladike, člana Republičke radiodifuzne agencije (RRA), penjući se kroz crkvenu lestvicu do mitropolita, pa sve do poglavara Srpske pravoslavne crkve.

'Knockin' On Heaven's Door'

'Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nas'

„On je zaslužan za to i njegov osećaj za ljude i empatija koju on ima - u tome je tajna njegovog uspeha."

'Biti isti, poseban, slobodan, biti samo svoj'

'Zagreb i ja se volimo tajno'

„On je sedeo sa nama u centru grada na kafi, svako je mogao da mu priđe, ljudi su u dućanima znali šta on voli da kupuje, uvek u mantiji, odlazio je na džez koncerte, okupljao veliki broj ljudi, sećam se da je na pojedinim proslavama bilo različite muzike od rokenrola do zabavnih pesama.

„I njegove poruke su tada bile drugačije, Srbi generalno, a i pripadnici SPC-a nisu bili poželjna skupina, on je to shvatio i tako se i ponašao.

'Over the rainbow'

„Delovalo mi je da, šta god bih mu preporučio, to bi njemu bilo suvislo, ali bi govorio da 'nije u Srbiji vreme za to, da Srbija to ne može'", dodaje on.