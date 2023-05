Medicina: Kad skeniranjem pratimo kako telo stari bolje razumemo nastanak bolesti

Studija je već dovela do genetskih testiranja ljudi rođenih sa povećanim rizikom od koronarnih srčanih bolesti.

Po drugi put će se analizirati sve, od mog mozga, srca i očiju do gustine kostiju.

Šta je Britanska Biobanka?

Merien Kiling (67) je to najbolje sažela ovako: „Deo se krije u altruizmu, to je pomalo kao kad ste dobrovoljni davalac krvi, radite to za svoju braću i sestre ljude."