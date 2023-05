Religija i Satanistički hram: Mislite da znate sve o satanistima? Možda ne znate

Oni nose odore do poda sa kapuljačom i crnom maskom preko lica.

„Dok sam bio gej dete kome je stalno govoreno da je abominacija i da treba umre, to je izvitoperilo moj način razmišljanja. Pronalaženje Satanističkog hrama mi je pomoglo da pronađem logiku i empatiju."

Osećaj zajedništva oko ovih zajedničkih vrednosti to čini religijom, tvrde oni.

To bi moglo da obuhvati obrnuti neonski znak krsta na vašem oltaru dok izvikujete reči: „Živeo Sotona!".

Za mnoge hrišćane, to je teško svetogrđe.

Reakcije na proteste variraju od apatije do oduševljenja

Helbiliji, rogovi i satanističko samozadovoljavanje

On smatra da vera i država moraju da budu razdvojeni i često podnosi tužbe u Americi u odbrani tog stava.

I zato na mestima na kojima su ga meštani zamolili, on se trudi da pokrenu „Sotonine klubove posle škole", sa željom da pomogne zajednici i širi nauku, zanate i kritičko razmišljanje.

Oni imaju dečju pesmicu - „Moj drugar Sotona" - sa rasplesanom animiranom kozom i stihovima: „Sotona nije zli dasa, on želi da učite i preispitujete. On želi da se zabavljate i da budete ono što ste - i, uzgred budi rečeno, nema pakla."

„Sotona vas voli!"

Imaju sve, od kapa sa natpisom „Sotona vas voli!" do štrikanih igračaka pravljenih po liku Bafometa - krilatog satanističkog simbola sa kozjom glavom.

Kad to prevedete u dečju knjigu, sadržaće stihove kao što su: „Poštuj svačije pravo da postoji, naročito kad je drugačiji. Ako te njegove reči ljute, pusti ga da ide svojim putem - ne budi tužan!".

„Osećam se kao da sam oduvek bila 'satanista', samo to nisam znala."

„I zaista sam želela da budem sigurna da ne žrtvuju bebe! A onda sam počela da se upoznajem sa njihovom kulturom i scenom, i počela sam da odlazim na sastanke… i na kraju sam shvatila, ne, oni to ne rade, to je samo simbol koji koriste i iskreno su dobri ljudi u duši", dodala je.

Lusijen Grivs, suosnivač Satanističkog hrama, kaže da to nikad nije bio šaljivi projekat - uprkos njihovoj spremnosti da se služe satirom i šokiranjem

Medijske kuće, pogotovo u SAD, često predstavljaju Satanistički hram kao šaljivdžije željne pažnje koji se pretvaraju da su vera, čemu se on kategorički protivi.

Neki članovi Satanističkog hrama veruju da nisu u mogućnosti da to otvoreno priznaju, navodeći kao razlog ugroženu bezbednost.

„Zakonska promena imena, to sam naprosto morala da uradim."

Tajfon Niks, u svojim tridesetim, jedan je od mnogih članova Satanističkog hrama koji koristi alternativno ime u zajednici - „sotonim", kako oni to zovu.

On kaže da je tek nedavno prešao iz ateizma u satanizam.

„Satanizam predstavlja sve ono u šta verujem", kaže on.

„Moji prijatelji nikada nisu bili prihvaćeni u hrišćanskim krugovima. Privlačnost Sotone je u tome da on sve prihvata, on je inkluzivan, on je neko sa kim mogu više da se poistovetim.