To me smešta u neki prosek populacije kada se radi o doživljavanju lucidnih snova.

Bez obzira na to, postoje i neki jednostavni načini za ostvarivanje lucidnih snova, dodaje on.

Sprave za ostvarivanje lucidnih snova

Mnogi psiholozi, u stvari, nisu ni verovali da lucidno sanjanje uopšte postoji sve do 80-ih godina kada se pojavilo nekoliko ključnih studija koje su pokazale da su oni koji su bili sposobni da sanjaju ovakve snove bili u stanju da to signaliziraju spoljnom svetu dok su u REM fazi.

,,Po meni - ukoliko razumete na koji se način sve to odvija i po čemu se to lucidni snovi razlikuju od svesnog stanja, onda nam sve to samo govori više o tome čime se to uopšte bavi sam ljudski um".