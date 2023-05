Tina Tarner: Muzička legenda preminula u 83. godini

Pevačica Tina Tarner, koju su soul klasici i pop hitovi poput The Best i What's Love Got to Do With It učinili superzvezdom, preminula je u 83. godini.

Tarner je imala mnogo zdravstvenih problema poslednjih godina, bolovala je od kancera, šloga i bolesti bubrega.

Slavu je stekla nastupajući sa mužem Ajkom tokom 11960-ih, kada nastaju hitovi poput Proud Mary, River Deep, Mountain High.

Razvela se od Ajka, za koga je govorila da je bio nasilan, 1978. i napravila još veći uspeh kao solo pevačica 1980-ih.

Kraljica rokenrola, kako su je zvali, proslavila se zahvaljujući smelim i razigranim nastupima i hrapavim, moćnim glasom.

Osvojila je osam Gremi nagrada i dobila mesto u Kući slavnih rokenrola 2021. i kao solo umetnica, a prvi put je tamo uvrštena zajedno sa Ajkom 1991.

Kada je primljena kao solistkinja, iz Kuće slavnih su saopštili da je „proširila nekada ograničenu ideju kako crna žena može da osvoji scenu i bude i trafo stanica i multidimenzionalno biće".

Mlađe zvezde koje su bile pod njenim uticajem su Bijonse, Dženet Džekson, Džanel Mone i Rijana.

Tarner je bila i ikona stila - na slici njen nastup u njujorškom Central parku 1969. u crvenoj koži

Rođena je u Tenesiju u porodici koja se bavila zemljoradnjom, a prvo je postala poznata kao jedna od pratećih vokala u bendu muža The Kings of Rhythm.

Ubrzo je postala glavna pevačica, a par je doživeo komercijalni uspeһ sa Fool in Love i It's Gonna Work Out Fine, koji su dospeli na američke top liste ranih 60-ih.

Nizali su se hitovi poput Nutbush City Limits iz 1973. godine, o malom gradu u kom je Tina rođena.

Ali Ajkovo fizičko i emocionalno zlostavljanje uzimalo je danak.

On joj je promenio ime od Ana Mej Bulok u Tina Tarner - tu odluku je doneo bez njenog znanja, što je jedan od primera koliko je kontrolisao njen život.

Ona se prisetila traume koju je pretrpela tokom njihove veze u memoarima iz 2018. „Moja ljubavna priča", u kojima je uporedila seks sa pokojnim muzičarem sa „vrstom silovanja".

„Koristio je moj nos kao vreću za udaranje toliko puta da sam osetila ukus krvi koja mi je tekla niz grlo kada sam pevala", napisala je ona.

Pošto je pobegla od nasilnika, nastavila je da gradi karijeru i postala jedna od najvećih pop i rok zvezda 1980-ih i 1990-ih, sa hitovima kao što su Let's Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, pesmu iz filma o Džejmsu Bondu Golden Eye, I Don't Wanna Fight i It Takes Two duet sa Rodom Stjuartom.

Igrala je i u filmovima i rok operi.

Sreću je našla sa drugim mužem, nemačkim muzičkim direktorom Ervinom Bakom.

Počeli su da se zabavljaju sredinom 1980-ih, a venčali su se 2013.

Par je živeo u Švajcarskoj, a Tarner je dobila švajcarsko državljanstvo.

Dao joj je bubreg 2017. godine kada je otkriveno da pati od otkazivanja bubrega.

Pretrpela je tragediju kada joj se nastariji sin Kreg ubio 2018.

Njegov otac je bio Tinin bivši kolega iz benda, Rejmond Hil.

Drugi sin, Roni, čiji je otac bio Ajk Tarner, umro je 2022.

Imala je i dva usvojena sina, Ajka mlađeg i Majkla, Ajkovu decu iz prethodne veze.

Tinina životna priča je iznedrila biografski film iz 1993. Šta ljubav ima sa tim (What's Love Got to Do With It), koji je Anđeli Baset doneo nominaciju za Oskara za glavnu ulogu; i hit scenski mjuzikl - prikladnog naslova Tina: Mjuzikl.

Ona je bila i tema HBO dokumentarca Tina 2021.

U intervjuu sa Meri Kler iz Južne Afrike 2018. godine, Tina Tarner je izjavila:

„Ljudi misle da je moj život bio težak, ali ja mislim da je to bilo divno putovanje.

„Što si stariji, sve više shvataš da nije stvar u tome šta se desilo, već kako se nosiš s tim."