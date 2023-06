Ekonomija i tehnologija: Koga pogađa kriza u IT sektoru u Srbiji i kako iz nje izaći

Pre 13 minuta

Virtuelno poštansko sanduče Stefana Đurovića na društvenoj platformi Linkdin do pre nekoliko meseci bilo je konstantno zatrpavano ponudama za posao u kompanijama iz Srbije i inostranstva.

„Primetan je trend da velike firme otpuštaju dosta ljudi - SAP je na globalnom nivou otpustio oko pet odsto, a u Srbiji je od oko 200 zaposlenih otišlo četvoro ili petoro", opisuje on.

Međutim, Stefan nema strah od gubitka posla, a to nije primetio ni kod većine kolega.

„Ne najavljuju nova otpuštanja i meni se čini da će biti sve bolje, plate su i dalje odlične i rastu, a nije tako loš momenat ni za napredovanje i nove poslove, samo možda mora malo više da se potraži", smatra on.

Podaci koje je prikupila platforma Hello World , posrednika u zapošljavanju u IT sektoru u Srbiji, pokazuju da je ukupna potražnja za stručnim kadrovima i u toj zemlji manja nego prethodnih godina.

„U prvom kvartalu ove godine smo imali čak 50 odsto manje oglasa nego u istom periodu prošle godine, a samo tokom aprila smo imali 755 oglasa na sajtu, što je od 50 do 60 odsto manje nego u istom mesecu prethodne godine", kaže portparol platforme Marko Vučetić za BBC na srpskom.

Broj traženih informatičara i statističara značajno je skočio u istom periodu - sa 978 na 10.792, ali je on ipak bio manji nego u četvrtom tromesečju prošle godine (13.053), navode iz ove institucije za BBC na srpskom.

Ekonomistkinja Dijana Štrbac, stručnjakinja za ekonomiju inovacija, uzroke trenutne situacije u IT sektoru u Srbiji prevashodno vidi u „prelivanju globalnih kretanja, ekonomskog pada i inflacije usled rata u Ukrajini i toga što se privreda još nije potpuno oporavila od efekata pandemije korona virusa".

„Firmama je zaduživanje postalo skuplje i odlučile su da umanje ekspanziju, dok inflacija smanjuje potražnju za svim proizvodima i uslugama, gde spadaju i one iz IT sektora, pa verujem da je ovo više period stagnacije, nego pada."

Zaposleni na 'klupi', projekti na čekanju, iskusni stručnjaci na sigurnom

Tokom rada u IT sektoru koji traje duže od decenije, 38-godišnji Marko, koji nije želeo da otkrije prezime, pamti samo periode rasta u ovoj industriji, a oni su posebno bili uočljivi u „prethodnih sedam ili osam godina".

On radi kao senior developer, kako se stručno nazivaju programeri sa većim znanjem i iskustvom.

Ali, krajem prethodne godine pojavile su se „neke naznake da neki projekti neće biti obnovljeni", priseća se on u razgovoru za BBC na srpskom.

U IT sektoru, boravak na „benču", što na srpskom znači klupa, predstavlja zadržavanje zaposlenja za radnike koji trenutno nemaju projekat na kojem rade.

Dodaje da je sada u Srbiji malo teže pronaći posao, firme su krenule da „seku" projekte koji im ne donose mnogo, manje se investira u inovacije i unapređenja postojećih proizvoda, a ulaže se samo u one stvari koje su neophodne da bi sistem funkcionisao.

Ipak, zbog činjenice da spada među iskusnije i one sa većim znanjem u njegovoj firmi, Marko se ne plaši.

„Odmah su me smestili na nov projekat, vidim da i dalje ima ponuda za seniore na tržištu, iako možda ne možeš da biraš kao nekada i nećeš moći baš da uzmeš onoliki novac kao ranije.

On naglašava da je u razgovorima sa kolegama saznao da do toga dolazi prevashodno u većim kompanijama, dok manje za sada uspevaju da zadrže radnike.

Marko Vučetić iz platforme Hello World ističe da je „bilo očekivano" da velike strane kompanije u Srbiji počnu da otpuštaju radnike pošto su tim putem krenule i firme u svetu.

„Ipak, moram da naglasim da ih kod nas nije bilo mnogo", ističe on.

Ko je otporniji na krizu?

„Kompanije u IT sektoru u Srbiji se dele na autsorsing kompanije, koje su deo velikih stranih firmi, i one koje imaju sopstveni proizvod - prve zavise od velikih klijenata sa američkog i evropskog tržišta i teže se nose sa krizom, dok one koje imaju proizvod lakše prolaze kroz nju", jasan je Vučetić.