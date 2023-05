Tina Tarner: Pop legenda koja je prevazišla zlostavljanje i postala svetska zvezda

Pre 51 minuta

Bilo je to dugo i često bolno putovanje od nestalnog detinjstva u ruralnom Tenesiju do statusa globalne zvezde.

Poremećeno detinjstvo

Velika šansa

Proboj na top liste

„Fool in Love" je stigla na 27. mesto Bilbordove top liste, a naredna pesma, „It's Gonna Work Out Fine", ušla je u top 20 i donela duetu nagradu Gremi.

Bekstvo od zlostavljanja

To je bilo dovoljno da Rolingstonsi zamole bend da ih prati na britanskoj turneji, što je dovelo do zakazivanja novih evropskih datuma i veće publike.

Vratila se na film dve godine kasnije kao Ujna Entiti u Pobesnelom Maksu 3 i priložila pesme za filmski saundtrek , uključujući naslovnu numeru „We Don't Need Another Hero".

Ikona koja traje

Godine 2020, objavila je osveženu verziju pesme „What's Love Got to Do with It?"