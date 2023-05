Tina Tarner: Deset „prosto najboljih“ njenih pesama i kako su nastale

Ijan Jangs i Ema Sonders

BBC

Pre 24 minuta

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Tina Tarner je imala 11 hitova na britanskih top 10 i sedam u američkih top 10 kao solo umetnica i sa bivšim mužem Ajkom

Tina Tarnerm, pevačica koju ćemo pamtiti po prepoznatljivom sirovom vokalu, snimila je mnoge popularne pesme mešajući žanrove - ritam i bluz, fank, rok i pop.

Pesme su inspirisane njenim životom, od nesrećnog braka sa prvim mužem Ajkom do povratka osamdesetih uz pomoć britanske sint-pop grupe.

Evo izbora njenih najpopularnijih i najvoljenijih hitova.

1. River Deep, Mountain High (1966)

Potpis ispod videa, Poslušajte neke od najlegendarnijih pesama Tine Tarner

Tina je ostvarila uspeh sa Ajkom 1960. godine, a snimili su jedno od remek-dela pop muzike šest godina kasnije, kad je producent Fil Spektor tražio da radi s njom.

Iako je autorstvo nad pesmom pripisano duetu, Spektor nije želeo napadnog Ajka u studiju, a Tina je bila srećna što joj se ukazala prilika da radi s nekim drugim.

Bila je zapanjena kad je otkrila da je producent okupio čitav orkestar i hor da bi stvorio njegov čuveni „zvučni zid".

„Bila sam samo devojka iz Tenesija koja se spetljala sa Ajkom i postala pevačica", napisala je u autobiografiji.

„Nikada pre nisam videla ništa slično, sem na filmu."

Singl je dospeo na treće mesto top liste u Velikoj Britaniji, ali je doživeo neuspeh u SAD.

Radijski disk-džokeji su „tvrdili da pesma nije dovoljno 'crna' da bi bila ritam i bluz, niti dovoljno bela da bi bila 'pop'", rekla je ona.

2. Proud Mary (1971)

Autor fotografije, Getty Images

Ova pesma grupe Credence Clearwater Revival postala je popularna 1969. godine, a Ajk i Tina su je prepevali ovuu ležernu kantri-rok numeru u eksplozivnu i epsku fank odu slobodi.

Počinje lascivnim uvodom posle kog pesma eksplodira kroz Tinin raskošni vokal.

Ovakva pesma ostavila je utisak na američke ljubitelje muzike.

Dospela je na četvrto mesto Bilbordove top liste i osvojila nagradu Gremi.

Kad je Bijonse odavala počast Tini u Kenedi Centru 2005, odabrala je da izvede baš ovu pesmu.

Tri godine kasnije, njih dve su je u duetu otpevale na dodeli nagrada Gremi.

3. Nutbush City Limits (1973)

Autor fotografije, Getty Images

„A church house, gin house/a school house, outhouse" („Crkva, kafana, škola, štala")- Tina je ovim stihovima slavno ovekovečila rodno mesto u Tenesiju.

Energična numera je nostalgična uspomena na njeno narušeno detinjstvo, tokom kog je provela neko vreme berući pamuk.

„You go to the field on week days/And have a picnic on Labor Day" („Idete u polje radnim danima, a imate piknik na Praznik rada")

Tri godine pošto je objavljena ova pesma, Tina je napustila Ajka, posle nekoliko godina njegovog zlostavljanja, ostavivši vlastitu karijeru u neizvesnosti.

4. Let's Stay Together (1983)

Autor fotografije, ITV/Shutterstock Potpis ispod fotografije, Tina Tarner je imala veliki povratak u britanskoj TV emisiji Tjub sa grupom Heaven 17 1983. godine

Tina je morala da krene ispočetka i da se izgradi kao samostalna umetnica.

Prekretnica, koja ju je dovela do još većeg uspeha nego pre, usledila je kad je upoznala dvojicu članova engleskog elektro-pop sastava Heaven 17.

Martin Ver i Glen Gregori tražili su još jednog pevača za album obrada za njihov projekat Britanska elektronska fondacija, a Tina nije imala ugovor za ploču.

Kad je ušla u Ebi Roud studio, nije bilo drugih muzičara.

„Gde je bend?", pitala je ona, očekujući orkestar nalik onom kod Fila Spektora.

Umesto toga, muziku su pravili sintisajzeri.

Prvo su snimili „Ball of Confusion" grupe The Temptations, a potom „Let's Stay Together" Ala Grina - koja je postala njen prvi hit u britanskih top 10 posle jedne decenije.

5. What's Love Got to Do With It (1984)

Učvrstila je status solo zvezde upravo ovom pesmom, koju su napisali Teri Briten i Grejem Lajl, prvo je ponudivši ser Klifu Ričardu, Doni Samer i sastavu Bucks Fizz.

Tina je isprva mislila da je pesma suviše mekana i popična.

Ali je ipak pristala da je snimi - ukoliko to može da uradi na svoj način, „snažno, sa težinom i sirovom emocijom".

Upalilo je - njena seksi, prkosna verzija, praćena video spotom u kom šeta ulicama Njujorka u džinsu i crnoj koži, donela je Tini Tarner njeno jedino mesto broj jedan američkim top listama i nagradu za ploču godine na dodeli Gremija.

Takođe je, u 44. godini, postala najstarija žena (u to vreme) koja je dospela na prvo mesto američke top liste.

6. Private Dancer (1984)

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Tina Tarner sa Filom Kolinsom (levo) i Markom Noflerom, koji je napisao „Private Dancer"

Naslovnu numeru sa bestseler albuma prvo je snimila grupa Dire Straits, budući da ju je napisao frontmen Mark Nofler.

Ali on je shvatio da pesma ne odgovara muškom vokalu.

Tina je kasnije u intervjuu rekla da nije shvatila da pesma govori o seksualnoj radnici.

„Nikad u životu nisam morala da spadnem na te grane", napisala je u autobiografiji.

„Ali mislim da je većina nas bila u situaciji kad smo morali da se prodamo, na ovaj ili onaj način.

„Kad sam povlađivala Ajku, kad sam ćutala da bih izbegla svađu, kad sam ostajala s njim uprkos tome što sam žudela da odem, upravo sam o tome razmišljala dok sam pevala tu pesmu, o tuzi što morate da radite nešto što ne želite, iz dana u dan. Bilo je veoma emotivno."

U pesmi se na gitari pojavljuje Džef Bek, dok je za video spot, snimljen u londonskoj plesnoj sali Rivoli, koreografiju uradila bivša članica žirija Strictly Come Dancing Arlen Filips.

7. We Don't Need Another Hero (1985)

Autor fotografije, Moviestore/Shutterstock

Još jedna numera koju su napisali Briten i Lajl, ova pesma, baš kao i sama Tina,- pojavljuje se u filmu Pobesneli Maks 3 sa Melom Gibsonom u glavnoj ulozi.

Stihovi klasične „pauer balada" osamdesetih dobro su se uklopili u pustoš postapokaliptičnog sveta filma.

Tina Tarner se pojavila u video spotu kao njen lik Ujna Entiti, za koju kaže da se sa njom poistovetila zato što je „jaka i otporna".

„Izgubila je mnogo toga i onda prošla kroz još mnogo toga da bi je muškarci u njenom svetu poštovali", rekla je Tina.

„Mogla sam da se identifikujem sa njenom borbom zato što sam je proživela."

Pesma je bila još jedan hit, dospevši na drugo mesto u Americi i zaradivši nominaciju za Gremi i nagradu Ajvor Novelo.

8. The Best (1989)

Autor fotografije, Getty Images

Ova pesma je bila prvobitno napisana za Boni Tajler, ali je bila tek omanji hit za velšku pevačicu 1988. godine.

Već naredne godine, Tina je u nju unela dodatnu vokalnu snagu i novu soft rok produkciju - i to je postala jedna od njenih najprepoznatljivijih pesama i jedna od glavnih himni decenije.

Pesmu često greškom nazivaju „Simply The Best", po stihu iz njenog slavnog refrena.

Tokom godina se pojavila u brojnim reklamama, uključujući reklamu za Pepsi u kojoj se pojavljuje i sama Tina.

Korišćena je i za promociju ragbi lige u Australiji.

9. Steamy Windows (1989)

Ova pesma se takođe našla na Tiniom albumu Foreign Affair iz 1989, a stihovi ove lascivne bluz numere nisu ostavili slušaoce u velikoj nedoumici oko toga šta se dešava na zadnjem sedištu auta.

Bila je to još jedna osnažujuća i feministička numera Tine Tarner, koja peva o preuzimanju glavne reči u seksualnom odnosu.

Časopis Mjuzik vik ju je u to vreme opisao kao „predivno rizičnu numeru" u kojoj se pojavljuju „bezobrazne gitarske deonice".

Singl je dobio neočekivanu pažnju tokom intervjua sa Emom Votson u emisiji Lorejn na ITV-ju pre nekoliko godina kad je zazvonio telefon slavne glumice a melodija je bila… „Steamy Windows".

Istinska Tinina obožavateljka.

10. GoldenEye (1995)

Autor fotografije, Getty Images

Tema za film o Džejmsu Bondu je san svakog muzičara.

Posle uspeha Tininog biografskog filma nominovanog za Oskara iz 1993. godine Šta ljubav ima s tim, producenti Bonda su je pozvali sa debitantski film Pirsa Brosnana u ulozi tajnog agenta 007.

Tmu „GoldenEye" napisali su Bono i Edž iz U2.

Frontmen irske rok grupe dao je Tini neku vrstu demo snimka, ali je ona morala mnogo da radi na numeri.

„Nije snimio pravi demo, neko je samo sklepao muziku", rekla je ona za BBC 2018. godine.

„Pomislila sam, kako sad ovo da uradim? Nije bilo jasno šta je tu melodija. I zato sam uradila najbliže što sam mogla onome što sam zamislila da je melodija na osnovu onoga što sam imala."

„Morala sam baš mnogo da se potrudim. Tad sam shvatila da mogu da otpevam šta god da mi date."

Potpis ispod videa, Tina Tarner: Odlazak "najbolje svih vremena"