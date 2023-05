Turska: Šta bi značilo još pet godina Erdoganove vladavine

Pre 33 minuta

„Ranije nismo mogli da stižemo do bolnica, ali sada se lakše krećemo. Imamo prevoz. Imamo sve. Popravio je puteve. Izgradio je džamije. Opremio je zemlju brzim vozovima i podzemnom železnicom."

„Mi smo uz njega svakim delićem puta", kaže on, „bilo da cena krompira i luka skoči ili padne. Moj dragi predsednik je naša nada."

U poslednje dve decenije u Turskoj su se dogodile ogromne promene pod vođstvom Erdogana, od privrede, prava žena, do religije, međunarodnih odnosa i državne kontrole - kako su ove promene uticale na obične ljude u zemlji?

Podeljena zemlja

On je sada podržao predsednika Erdogana.

„Mislim da je on ultimativni teflonski političar [ništa se ne lepi za njega]", kaže profesor Soli Ozel, koji predaje međunarodne odnose na istanbulskom univerzitetu Kadir Has.

„On takođe ume sa narodom. To mu ne možete poreći. Odiše snagom. To je jedna stvar koju Kilidždaroglu nema."

„To je trka do dna", tvrdi jedan turski novinar.

Ova zajednica sada nje sve ugroženija, prema rečima Merta, koji ima tamnu kosu do ramena i nosi minđuše.

„I sam Erdogan, u svakom svom govoru, na svakom okupljanju koje održi, počinje da nas predstavlja kao mete", kaže on.

Novi turski vek

„Ono što vlada govori utiče na ljude. Vidite kako se to odražava u vašim najbližima, čak i u vašoj vlastitoj porodici. Ako se to nastavi, šta će biti sledeće? Na kraju ćemo živeti u stalnom oprezu, večito napeti, večito u strahu", kaže on.