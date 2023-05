Venecuela: „Plaćen sam da tvitujem državnu propagandu“

Ali to nije sve što on radi na internetu.

On provodi najmanje 30 minuta dnevno objavljujući provladin sadržaj.

„Cilj je da se pojača vidljivost informacija koje vlada postavlja na Tviteru", objašnjava on.

„Morate to pravilno da rasporedite da ne biste bili blokirani. Uradim oko 100 prepodne i oko 100 posle podne", kaže on.

On kaže da tvituje samo za plaćene podsticaje, ali se žali da su suviše niski.

Jedan od načina na koji to može da uradi je da nadjača buku kritičara, naročito na Tviteru.

Rafael kaže da on ne širi ideje koje dovode u zabludu i ne seća se da je tvitovao hešteg „socijalna inteligencija".

On to ne može da proveri zato što je njegov glavni nalog, koji je imao više od 14.000 pratilaca, ugasio Tviter, pošto se, priznaje on, nije pridržavao smernica.