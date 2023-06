Belorusija i politika: Kako vlast u proganja opozicione političare, ali i njihove porodice

Represija protiv onih koji se ne slažu sa politikom Aleksandra Lukašenka počela je u leto 2020. godine i nastavlja se do dan danas.

Viktor i Eduard Babariko

„Imajući u vidu gde sam živela i kako sam odrasla odmah sam shvatila da to neće da izađe na dobro", priča ona.

Эduard i Viktor Babariko nezadolgo do aresta

Do početka izbora 9.avgusta Tihanovski i Babariko su uhapšeni, Cepkalo je napustio Belorusiju u julu 2020., a zatvorsku kaznu od 17 godina dobio je u odsustvu.

„Preuzeo je ogromnu odgovornost, od početka je govorio, ja neću izvoditi ljude na trg. Ali ako ljudi budu krenuli, krenuću i ja. On nikada ne bi otišao [iz Belorusije]", kaže Zvereva.

Do sredine juna beloruske snage bezbednosti su privele 15 zaposlenih iz „Belgasprombanke".

„Edik je rekao da je čist pred zakonom. Ako ga uhapse, to će biti vrhunac cinizma i bespomoćnosti, zato što on nije ništa prekršio ni tokom izborne kampanje, ni u životu kao takvom", kaže Zvereva.

Međutim, on je prvih godinu i po proveo u istražnom zatvoru na osnovu člana o utaji poreza, a zatim je optužen za organizovanje masovnih nereda i izazivanje mržnje - i ostavljen je u pritvoru još godinu i po dana.

„Edik je bio u zatvoru jer se njegov otac usudio da objavi svoju kandidaturu. Lukašenko je okrutan, osvetoljubiv, i to odavno znamo", kaže ona.

„A to što se nalazi u istražnom zatvoru... Da, ovo je osveta, to je kazna za primer ostalima. Čini mi se da je to najbolnija kazna za roditelje kada za njihove postupke, a treba istaći da u njima nije bilo ništa loše, odgovaraju njihova deca."