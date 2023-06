Tehnologija: Kako će veštačka inteligencija promeniti radni dan

On je već ostavio ogromnog traga na zapošljavanje među regruterima , koji otkrivaju da moraju da se prilagode novoj tehnologiji.

Proširivanje svakodnevnih ideja i rešenja

Jedna od glavnih sposobnosti ČetGPT-a je da može da funkcioniše kao lični asistent - kad dobije takvu direktivu, on generiše tekstove zasnovane na prirodnom jeziku kako bi vam pružio pristupačan, čitljiv odgovor.

Pored obezbeđivanja informacija i odgovora, on može da pomogne intelektualnim radnicima da analiziraju i prošire vlastiti rad.

U njegovom vlastitom akademskom polju, na primer, on je viđao kako ČetGPT isprobava kontra-argumente za tezu i piše sažetke za istraživanja.

„Možete od njega da tražite da generiše tvit za promociju vašeg rada", dodaje on.

Za intelektualne radnike, to bi moglo da znači kreiranje nacrta za blog i objava na društvenim mrežama koje uz njega idu, pojednostavljivanje složenih tema za neku ciljnu grupu, planiranje programa službenog puta u novom gradu ili predviđanje troškova projekta i njegovog vremenskog rasporeda.

Pojačavanje preciznosti i ispravljanje pristrasnosti

To može da obuhvati čitav dijapazon stvari - na primer, prepoznavanje netačnosti u tekstu, proveravanje koda ili čak zaobilaženje pristrasnosti i predrasuda za koje radnici možda nisu ni svesni da ih poseduju.

Analitičar koji tumači set podataka, na primer, mogao bi da prepozna „pristrasnost potvrđivanja" u vlastitom radu, što znači da je tražio dokaze koji bi potkrepili ishod koji on već veruje da postoji.

Ali generativna veštačka inteligencija može da identifikuje te probleme brže i često tačnije nego kad to ljudi rade sami.

Uz to, budući da se modeli za učenje ČetGPT-a i drugih mašina neprestano ažuriraju i napreduju kako njihovi setovi podataka postaju sve širi, ova tehnologija znači sposobnost da se ulove pristrasnosti, greške i omaške u najsavremenijim oblastima.

Dodavanje novih poslova i karijera

To se poklapa sa istraživanjem iz 2021. godine u kom je Salomons bila koautorka, a koje je pokazalo da 60 odsto poslova koji se obavljaju danas nisu postojali 1940. godine .

Industrijalizacija i automatizacija, kaže ona, doveli su do čitavih novih industrija, od automobilske do kompjuterske, usput donevši nove poslove - od šofera do veb dizajnera.