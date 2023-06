Endrju Tejt: Influenser u intervjuu za BBC negirao optužbe za mizoginiju i silovanje

Pre 1 sata

Upitan da li su njegovi kontroverzni stavovi o ženama štetni po mlade, influenser je tvrdio da je on „sila dobra" i da „čini dobra dela po uputstvima boga".

Tejt, koji je iznova pokazivao nepoverenje u tradicionalne medije, ima ogroman broj sledbenika na internetu, ali njegovi stavovi su do sada ostajali neosporeni u direktnom intervjuu kao što je ovaj.

On je pristao na naš intervju bez unapred zadatih uslova.

Dotična žena, koja je dobila pseudonim „Sofi" da bi joj bio zaštićen identitet, rekla je za BBC Radio 4 da je pošla sa Tejtom u Rumuniju uverena da je on zaljubljen u nju.

„Ja vama činim uslugu kao tradicionalnom mediju, pridajem vam važnost, samim tim što govorim za vas. I sada vam kažem, ta Sofi, koju je BBC izmislio, nema lice. Niko ne zna ko je ona. Ja to znam."

Kasnije tokom intervjua, rekao je da je „krajnje neiskreno" „pretvarati se" da on nanosi štetu mladim ljudima.

Upitan za organizacije koje ga okrivljuju za sve veći broj slučajeva napada na devojke i uznemiravanje nastavnica, on je rekao:

„Ne znam da li razumete šta je satirični sadržaj", rekao mi je on kad mu je skrenuta pažnja na njegov vlastiti komentar.

Upitan za to u intervjuu, Tejt je odgovorio da „nikad to nije rekao."

Sugerisala sam da su mu kontroverzne izjave donele mnogo novca privukavši pratioce koji su se potom prijavljivali na plaćene kurseve za to kako postati uspešan muškarac.

Iako je BBC iz kurtoazije poslao teme za razgovor pred intervju, kao što to nalažu naše uredničke smernice, nismo se unapred dogovorili oko pitanja koja ćemo postavljati i jasno smo stavili do znanja da će se naš intervju baviti širokim rasponom tema i da će to biti dinamična rasprava sa zahtevnim pitanjima.