Velika Britanija i zdravlje: Žena koja zbog retke genetske mutacije ne oseća bol

Pre 1 sata

Rutinska operacija 2013. na ruci ove tada 65-godišnjakinje dovela je do otkrića genetske mutacije koja objašnjava odsustvo njene osetljivosti na bol.

„Upravo je trebalo da imam operaciju artritisa u ruci i ćaskala sam sa anesteziologom, a on mi je rekao kako će to biti veoma, veoma bolna operacija i da će me posle mnogo boleti.