Misteriozne stvari koje se pojavljuju na plažama

Pre 15 minuta

Ove stvari pronađene na plažama često otkrivaju sa kojih sve daljina one mogu da stignu i koliko vremena mogu da provedu u morima.

Tako na primer, predmet ispušten na obali Japana do Kalifornije može da stigne za otprilike tri godine.

Najpoznatiji primer pripada plutajućoj gomili od 29.000 plastičnih kornjača, žaba i dabrova, poznatoj pod imenom Prijateljsko plovilo, koja je u Pacifik ispala sa broda Ever Laurel 1992. godine.

„Upaljači za jednokratnu upotrebu predstavljaju onu vrstu morskog đubreta koje na sebi nosi dokaz svog porekla, pošto na svojoj površini imaju odštampane informacije o zemlji ili gradu porekla", napisao je on.

On je u studiji analizirao 79.948 upaljača pronađenih na plažama i uvalama Severnog Pacifika, od Japana do SAD-a, tokom sedam godina.

To mu je omogućilo da mapira i isprati puteve morskog đubreta koje plovi između Azije i Amerike, što bi u principu moglo da pomogne zemljama da bolje razumeju odakle dolazi plastika i drugo smeće koje se pojavljuje na njihovim plažama.

Na ovom ostrvcu smeća bili su i autostoperi u vidu morskog sveta koji se do tada nalazio samo u plitkim vodama nadomak Japana.

To verovatno neće sprečiti ljude da nastave da spekulišu, kao što to uostalom uvek rade kada more na obalu izbaci neki veliki tajanstveni predmet.