Fudbal i finale Lige šampiona: Ponekad histeričan, često kao nastavnik kojeg ste mrzeli u školi - fudbalski genije Pep Gvardiola

Pre 27 minuta

Gvardiola je sa Barselonom 2009. već osvojio titulu i kup Španije i Ligu šampiona, a sada je Siti na samo jednu pobedu od toga da postane tek 10. ekipa u istoriji kojoj je to pošlo za rukom.

„Čuo sam to i sve što sam mogao da pomislim je: 'Znam šta nameravate da uradite i ne mogu da se odbranim od toga.'"

Taj trener je rekao da je ono što je Gvardiolu učinilo tako posebnim to što je njegova potraga za savršenstvom neumoljiva, iako ne mora da bude.

Ali on se i dalje zalaže da svaki put daju 100 odsto mogućnosti.

'Svetlosnim godinama ispred ostalih'

Zbog tih osobina, u kombinaciji sa kvalitetom njegovih igrača, on je svetlosnim godinama ispred ostalih.

'Mislio sam da je lud'

„Sećam se prvog razgovora sa Gvardiolom. Bilo je to u njegovoj kancelariji na Nou Kampu.

„Nastavio je: 'Ovo su vaši centralni bekovi.' Nisam imao pojma o čemu priča, a on je rekao: 'Kad dobiješ loptu, želim da oni budu ovde.' Mislio sam da je lud.

„Pa sam odgovorio: 'Odbrambeni igrači bi morali da budu hrabri i da žele loptu.' Pep je rekao: 'Ne brini, to je moj posao. Pobrinuću se da to žele.' I tako je sve počelo".

Od tada, njegov posao je bio da ubeđuje igrače kroz treninge da rade ono što on smatra da je potrebno da rade.

To je nešto što je problem za većinu fudbalera.

'Kao nastavnik kojeg ste mrzeli'

„Počinje tako što radi na izgradnji igre iz odbrane, a lopta stiže do sredine terena. Zatim je počeo da radi na trećoj, pripremnoj fazi poslednjeg dodavanja."

I ponekad to može da ima cenu.

Bernardo Silva je u prošlosti priznavao nekim saigračima iz reprezentacije Portugala da se često umora u Mančester Sitiju zbog stalnog ponavljanja i iscrpljujućih zahteva, iako su ga upravo te stvari dovele do nivoa na kome je danas.

Oni koji napreduju će to učiniti jer nauče da bolje čitaju i poznaju igru, kvalitetnije se pozicioniraju i pružaju jaču podršku saigračima.

Dani Alves je jednom o Gvardioli u Barseloni rekao: „Da mi je Pep rekao da skočim sa trećeg nivoa tribina Nou Kampa, skočio bih jer bi mislio da mora da postoji dobar razlog za to".

Desilo se to sa De Brujneom tokom pobede u polufinalu Lige šampiona nad Real Madridom u maju.

'Ume da bude histeričan'

„Nemoguće je! Nikada neću moći da radim ono što želim, to je nemoguće", vikao je u njegovoj kancelariji posle utakmice.

To je mešavina opsesije i potrebe da se sve kontroliše.

To je njegov način da proveri da li je njegova strast i dalje prisutna.

On želi da se obezbeđenje savršeno ponaša.

On želi da igrači osete da su to najviši standardi sa kojima su se sreli do sada.