Religija: Bivši član kulta koji pomaže ljudima da pobegnu iz sličnih grupa

Pre 42 minuta

To je slučaj koji je šokirao zemlju i čitav svet: stotine sledbenika hrišćanskog kulta sudnjeg dana u Keniji izgladnjivali su se do smrti u nadi da će sresti Isusa, navodno po uputstvima njihovog pastora.

On kaže da je iskustvo napuštanja kontroverzne verske grupa bilo „kao buđenje iz noćne more".

„Bilo mi je strašno neprijatno, bilo me je strašno sramota."

Doktor Hasan kaže da je on bio regrutovan u Crkvu ujedinjenja „postepeno".

„Sećam se da sam ih pitao: 'Da li ste vi deo neke verske grupe?'", kaže mi on.

„Rekle su: 'Ne, nismo uopšte.' To se ispostavilo da je bila laž."

Tek mnogo kasnije, kaže on, učili su ga drugim verovanjima grupe.

On kaže da su u njih spadale tvrdnje da je lider grupe Velečasni Mun - inače rođen u Severnoj Koreji - „Mesija, i to veći od Isusa" i da su Korejci „viša rasa".

„Bio sam totalno radikalizovan", kaže mi on.

To su tvrdnje koje crkva energično odbacuje, rekavši da „ne postoje sugestije u učenjima grupe da je Holokaust bio opravdan", i da ona ima „,mnoge članove koji su na sličan način rođeni i odgojeni kao Jevreji".

On opisuje procenjivanje potencijalnih novih regruta po pitanju toga da li su „mislioci, emotivci, preduzimljivi ili vernici", kako bi se iskoristila odgovarajuća priča da bi se pridobili.

Ona ga je preklinjala da je poseti, obećavši mu da će se ona starati o njemu i podsetivši ga da ima sestrića sa kojim ona želi da on provodi svoje vreme.

Kad je čuo iskustva drugih ljudi koji su napustili grupu, kaže on, to je dovelo do preokreta.