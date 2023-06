Amerika i politika: Trampove pristalice ne haju za optužbe protiv njega - „I ako ode u zatvor, kao predsednik može sam sebe da pomiluje"

Pre 27 minuta

Tramp, koji se bori da bude glavni kandidat republikanaca za predsednika SAD na izborima 2024, poručio je da ga federalne vlasti gone baš zato što želi drugi mandat u Beloj kući.

Stotine ljudi su u stojećem stavu aplauzom dočekale bivšeg američkog predsednika dok je on nonšalantno izlazio na binu.

On je bio glavni događaj, posle obroka od tri jela.

Bilo je to samo dan nakon što je otkrivena obimna optužnica koja tereti Trampa za kršenje zakona jer je zadržao strogo poverljiva dokumenta po završetku predsedničkog manadata.

Smejali su se njegovim šalama, redovno aplaudirali i pozdravljali smele izjave, na primer da je on jedini kandidat koji može da spreči Treći svetski rat.

Ranije je bivši potpredsednik Majk Pens ( kod koga su takođe ranije pronađena neka poverljiva dokumenta ) toplo dočekan, ali to nije bilo ni približno atmosferi kada se pojavio njegov bivši šef - Tramp.

„Uz njega sam, do kraja", rekla je.

„Ako je istina da postoji nezakonitost, to treba da se iznese", rekao je Džef, koji se kandiduje za gradonačelnika Pajnharsta, Severna Karolina.

„Ako je politički motivisano, i to treba da se iznese", dodaje.

U dugom govoru, skakao je od teme do teme, dotičući se, od troškova života do učešća transrodnih ljudi u sportu do trgovine sa Kinom i Francuskom.