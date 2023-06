Rolan Garos 2023: Novak Đoković pobedio Kaspera Ruda i osvojio 23. grend slem titulu

Pre 1 sata

„Svi te vole i cene sa velikim razlogom", rekao je obrativši se Rudu, dodajući da je to „veoma važno u današnjem svetu".

Pogledajte fotografije slavlja Đokovića i njegove porodice:

Tok finala

Došli su do taj-brejka, odlučujućeg gema u setu, a tu je Đoković kao riba u vodi.

To je Đoković. I kad izgleda da je potonuo, da mu nema spasa, on se volšebno izvuče i pretvori sve u svoju korist.

Srpski teniser je primenio taktiku „balona" - često je vraćao visoke lopte i na kraju mu se to isplatilo, iskoristio je iskoristio četvrtu loptu za brejk i poveo 2:0 u gemovima.

Sigurnim servisom, Đoković stiže do pobede i u drugom setu - 6:3.

Kada dođe do ritma i igre, kada „namesti" ubitačni forhend, Đokovića teško ko može da zaustavi.

A i ako neko zna kako da se nosi sa pritiskom, onda je to on. Pokazao je to nebrojeno puta.