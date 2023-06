Bitlsi: Poslednja pesma završena uz pomoć veštačke inteligencije, kaže Pol Makartni

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Bitlsi su već izdali Lenonove demo pesme Free As A Bird i Real Love

Pol Makartni je uz pomoć veštačke inteligencije uspeo da završi pesmu koju je nazvao „poslednjom numerom Bitlsa".

Iz starih demo snimaka je izvučen glas Džona Lenona i ubačen u pesmu, rekao je Makartni za BBC radio 4.

„Upravo smo je završili i biće objavljena sledeće godine".

Pol Makartni nije otkrio o kojoj se pesmi radi, ali se pretpostavlja da je u pitanju Lenonova kompozicija Now And Then iz 1978. godine.

O Now And Then se već pričalo kao o „povratničkoj pesmi" Bitlsa, kada je 1995. godine pripreman dokumentarni serijal o bendu.

Joko Ono, udovica Džona Lenona, dala je Makartniju demo verziju pesme.

Bila je među pesmama na kaseti na kojoj je pisalo „Za Pola", a Lenon ju je snimio nekoliko meseci pre smrti 1980. godine.

Snimci Lenona kako peva uz klavir u njegovom stanu u Njujorku su lošeg kvaliteta, a pesme tek u zametku, uglavnom zabeležene na kasetofonu.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Lenon je napisao tokom Now And Then tokom „penzionerskih" dana, kada nije imao kontakte sa izdavačima i odgajao sina Šona

Pesme Free As A Bird i Real Love sredio je producent Džef Lin, a objavljene su 1995. i 1996. godine, kao prvi „nov materijal Bitlsa posle 25 godina".

Članovi benda su pokušali da snime Now And Then, ljubavnu pesmu tipičnu za Lenona, pred kraj zajedničke karijere, ali su brzo odustali.

„To je bilo jednog dana, jednog popodneva, zapravo - igrali smo se", priseća se Lin.

„Refren se odlično čuo, ali ne i strofe, pokušali smo da je sredimo, ali nismo uspeli."

Autor fotografije, PA Media Potpis ispod fotografije, Ringo Star, Pol Makartni i Džordž Harison sa producentom Džordžom Martinom u studiju 1995. godine

Džordž Harison je odbio da završi snimanje pesme, smatrajući da je kvalitet zvuka Lenonovog vokala veoma loš, priseća se Pol Makartni.

„Naslov je bio odličan, bilo je potrebno da je malo doradimo, ali su stihovi koje je Džon otpevao prelepi", rekao je za britanski Kju magazin.

„Međutim, Džordžu se nije dopala, a kako su Bitlsi demokratski odlučivali - nismo radili na njoj."

Bilo je i tehničkih smetnji - na snimku se stalno čulo zujanje struje u Lenonovom stanu.

Nova verzija demo snimka bez pozadinske buke objavljena je na butleg CD-u 2009. godine.

Fanovi su spekulisali zašto pesma nije objavljena 1995. godine, a jedna od teorija je bila da je snimak ukraden iz Lenonovog stana posle njegove smrti.

U narednim godinama, Makartni je često govorio da želi da se pesma završi.

„Jedino ona visi", rekao je u dokumentarnom filmu o Džefu Linu za BBC Četiri 2012. godine.

„Sešćemo Džef i ja i uradićemo je, završićemo je ovih dana."

'Kaseta lošeg kvaliteta'

Tehnologija je, međutim, omogućila muzičarima da ostvare san.

Prelomno je bilo saznanje Emili de la Rej, montažerke zvuka u dokumentarcu Pitera Džeksona o Bitlsima, kako da računar prepozna glasove članova benda i izdvoji ih od pozadinske buke.

Isti proces je omogućio Makartniju „duet" sa Lenonom na poslednjoj turneji, kao i u nekoliko novih mikseva pesama sa albuma Bitlsa Revolver, ponovo objavljenog prošle godine.

Makartni je za BBC radio 4 rekao da je „Džekson uspeo da uzdvoji Džonov glas sa snimka na kaseti lošeg kvaliteta."

„Imali smo Džonov vokal i klavir i mogli smo da ga izdvojimo uz pomoć veštačke inteligencije. Inženjeri kažu računaru 'Ovo je glas. Ovo je gitara. Izbaci gitaru'.

„Onda smo producirali i obrađivali pesmu kao što bismo inače - tehnologija nam je dala tu slobodu."

Međutim, Makartni kaže da ga druge primene veštačke inteligencije zabrinjavaju.

„Ne provodim mnogo vremena na internetu, ali mi ljudi kažu da su čuli kako Džon peva neku od mojih pesama, a to je veštačka inteligencija.

„Strašno je, ali i uzbuđujuće jer je to budućnost i tek ćemo videti gde će nas odvesti."

Pol Makartni je gostovao na BBC radiju 4 povodom objavljivanja njegove nove knjige i izložbe fotografija u Nacionalnoj galeriji.

Na izložbi Oči oluje biće prikazani portreti koje je snimio Makartni između decembra 1963. i februara 1964. kada su Bitlsi stekli svetsku slavu.

