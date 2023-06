Avganistan: Iza kulisa talibanskog rata protiv droge – uništavanje polja maka

Pre 40 minuta

Svakom ko se ogluši o ovu zabranu polje će biti uništeno a on će biti kažnjen prema šerijatskom pravu.

Talibanski portparol rekao je za BBC da su zabranu uveli zbog štetnog dejstva opijuma - koji se izvlači iz kapsula semena maka - i zato što je to protivno njihovim verskim uverenjima.

Čini se da su talibanski lideri uspešniji u suzbijanju uzgoja opijuma nego što je to bio iko pre.

„Vrlo je verovatno da će uzgoj biti manje od 20 odsto onoga što je bio 2022. godine. Razmere smanjenja biće do sada neprikosnovene", kaže on.

Tur Kan, komandant talibanske patrole sa kojom smo bili u Nangarharu, kaže nam da on i njegovi ljudi uništavaju polja maka već skoro pet meseci i da su očistili desetine hiljada hektara useva.

„Rekao sam vam jutros da ga uništite sami. Niste to učinili, pa sad moram ja", odgovara joj glasno Tur Kan.

„Ako nemate hranu kod kuće i deca vam gladuju, šta drugo možete da uradite", kaže on.

„To je naređenje našeg vođe. Naša odanost njemu je tolika da kad bi rekao mom najboljem prijatelju da me obesi, ja bih to prihvatio i sam se predao prijatelju", kaže on.