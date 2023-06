Muzika i Amerika: Džoš Hom, frontmen grupe Queens of the Stone Age otkrio da je operisao rak

Pre 28 minuta

Pevač i gitarista Džoš Hom, osnivač rok grupe Queens of the Stone Age, obelodanio je da mu je prošle godine dijagnostikovan rak.

Sastav Queens of the Stone Age je poznat po pesmi No One Knows, iz 2002. godine na kojoj gostuje Dejv Grol iz grupe Foo Fighters i nekadašnji član Nirvane, na bubnjevima.