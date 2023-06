Brodolom u Grčkoj: Dve porodice razdvojene hiljadama kilometara ujedinjene u bolu

Pre 1 sata

„Muhamed bi video slike drugih mladića koji su uspeli da stignu do Italije i počeo je da govori da će i on poći na to putovanje. Troškovi života ovde su veoma visoki i on je želeo bolju budućnost."